36 ay vadeli 20.000 TL ihtiyaç kredisi Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden hemen ödeniyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek kredi kullanacak olan kişilere banka hızlı bir şekilde işlem yapıyor. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak isteyen kişilere 20.000 TL'ye kadar ödeme alabilmesi için bazı şartlar isteniyor.

Kredi başvuru şartları...

18 yaşından büyük olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes kamu bankalarının başlatmış olduğu düşük faizi 20.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilir. Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşların sigortalı olarak çalışıyor olması durumunda en az son işyerinde 6 aydır toplamda ise 12 aydır sigorta primlerinin oluyor olması gerekmektedir. Emekli olan vatandaşlar ise emekli maaşlarını bu bankalar üzerinden almaları durumunda Kredi kullanabiliyor. Emekli maaşınızı kamu bankaları üzerinden alıyorsanız ve kredi kullanmak için bu bankalara gitmek istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirdikten hemen sonra işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabilirsiniz.

Kredi başvurusu nasıl yapılır?

İhtiyaç kredisi kampanyasına katılarak işlem yapacak olan vatandaşlar başvurularını gerçekleştirmek istiyorsa Ziraat Bankası ve Vakıfbank veya Halkbank şubesine giderek kimlik ve gelir belgesi ile birlikte işlem yapması yeterli olacaktır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank şubelerine giderek kimlikle başvuru yapacak olan vatandaşlar işlemlerini gerçekleştirdikten hemen sonra ne kadar kredi onayı aldığı hakkında bilgileri görecek ve düşük faiz oranları ile 36 ay vadeli Kredi kullanabilecek.

Kredi başvurusu ayrıca bankaların internet siteleri üzerinden de yapılmaktadır. İhtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler bankaların internet sitesine giriş yaparak hızlı bir şekilde başvurularını gerçekleştirebilir. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda bu bankalar üzerinden alacağınız krediler de ayrıca diğer bankadaki olan borçlarınızı kapatmak için borç transferi kredisi de kullanabilirsiniz.