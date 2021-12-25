Son Karar! Denizbank’tan Emeklilere Nakit İmkânı, Başvuru Yapacaklara Önemli Duyuru!

Emekli olan vatandaşlar için sevindiren haber. Emekli maaşını Denizbank üzerinden alan emekliler, yüksek limitli kredi imkânındın faydalanabilecek. Acil ihtiyaçlarınız için banka tarafından verilen emekli kredisini kullanabilirsiniz. Bu kampanya katılmak isteyen vatandaşlar emekli maaşlarını Denizbank üzerinden almaları halinde bu imkân sunuluyor. Denizbank şubelerine uğratamadan yüksek limitli tutar hesaplarınıza aktarılır. Banka üzerinden emekli kredisi kullanacaklar için düşük faiz oranları ile kredi kampanyası 80 bin TL ye kadar verilebiliyor. Denizbank üzerinden hesabı olanlar, banka şubelerine gitmeden, SMS atarak veya internet şubesini kullanarak başvuru yapabiliyor.

Denizbank'tan Emekliye Sms İle Başvuru İmkânı

Denizbank üzerinden emekli maaşlarını alan kişiler sms ile emekli kredisi kampanyasına başvuru yapabilirler. Emekli maaşınızı Denizbank üzerinden alıyorsanız, cep telefonunuzun mesaj kısmına kredim yazarak boşluk bırakın, TC kimlik numaranızı yazarak 3280 nolu numaraya mesaj gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında kısa bir süre sonra sizlere kredi sonucu gelir. Onaylanmış kredi tutarını banka hemen hesabınıza aktarır. Gelir belgesine gerek kalmadan şubeye giderek bu krediyi kullanabilirisiniz.

Denizbank tarafından sunulan ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler, uygun faiz oranlarıyla kredi kullanırken, diğer bankalardaki borçlarını kapatan borç kapatma kredisi kampanyasından da faydalanabilir. Banka üzerinden verilecek olan ihtiyaç kredisinde 60 bin TL ye kadar tutar ve 36 aya varan vadeler ile kredi kullandırılırken, ihtiyaç kredisi için vatandaşlar 24 ay vade seçeneğini tercih edebilirler.

Başvuru yapılan bu kampanyada emeklilere ayrıca ödemelerde ilk taksit 90 gün ertelemeli olarak sunuluyor. Kredi ödemeleri aylık yapılabildiği gibi 3 aylık veya 2 aylık olarak da yapılabilir.

Denizbank Şubelerinden Emeklilere Destek

Denizbank tarafından emekli vatandaşlara emekli maaşlarını kendi bankalarından almak şartı ile kredi başvurusu yapabilirler. Şubeler üzerinden yapılan kredi başvurusu 60 bin TL ye kadar şube tarafından onaylanarak sizlere sonuç bildirilir. Kimlik ile birlikte başvuru da yapabilirsiniz.