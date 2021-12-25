Kredi Kartı Borçları PTT Tarafından Siliniyor! Borçlu Olanlar İçin Duyuru!

Pandeminin ülkemizde etkili olduğu son iki yıldır vatandaşlar bir yandan hastalıklar ile uğraşırken bir yandan da ekonomik sorunları ile mücadele etti. Gıda ve tüketim ürünlerine gelen zamlar, fiyat artışları ve bunun sonucu ortaya çıkan geçim sıkıntısı gibi birçok sorunlar vatandaşları yüklü miktarda borç altında bıraktı. Oluşan bu borçlar ile vatandaşın sırtında yük oluştu.

Vatandaşların bu yük altında daha fazla ezilmemesi için PTT’den son dakika gelişmesi sevindirici oldu. Borcu olan vatandaşların dertlenmelerine gerek kalmadan maddi anlamda destek sağlanacak. Ekonomik sıkıntı içinde olan vatandaşlar için PTT tarafından sunulan bu fırsat ile bütün borçlar siliniyor. İşte PTT tarafından vatandaşlara sunulan fırsatın detayları…

PTT’den Emeklilere Özel Borç Transferi

Emeklilerin her daim yanında olan PTT, geçim derdine düşen ve buna çözüm bulamayan emekliler için avantajlı bir kampanya başlattı. Bu kampanya ile PTT gündeme oturdu. Birden fazla bankaya borcu olan vatandaşların 60 bin TL ye kadar varan tutarda borçların transferi için kredi kullandırıyor. Bu krediyi almak isteyen emekliler için büyük sorumluluk gerekmiyor. Sadece emekli maaşını PTT üzerinden almaları yeterli olacak. Tüm emeklileri kapsayan kampanyada tek şart emekli maaşının PTT üzerinden alınmasıdır.

PTT üzerinden yapılacak transfer işlemi, Aktifbank ile olan işbirliği sayesinde gerçekleştirecek. Bu kampanyanın birden fazla avantajı mevcuttur. Yüksek faiz oranları ile zorlanan vatandaşlara, PTT %2,79 oranında bir faiz uyguluyor. Bunun yanı sıra 36 aya varan vade planı ile müşterilere cazip bir şekilde sunuyor. Birbirinden farklı borcu bulunan vatandaşlara, söz konusu kredi ile borçlar tek çatı altında birleşerek avantajlı bir sisteme dâhil ediliyor. 36 ay vade planı ile kredi almak isteyen vatandaşlar ödemelerini uygun tutarlar ile belirleyebiliyor.

Başvurularınız Hemen Yapmayı Unutmayın!

Nakit sıkıntısı içerisinde olan emekli vatandaşlar için çare olan bu borç transferinde, geç kalmadan bir an önce başvurulması tavsiye ediliyor. Zaman kaybetmeden en yakın PTT şubesine başvuru yapılarak, bu imkândan faydalanabilirsiniz. Şubeye gidilerek başvuru doldurulduğunda kredi ile ilgili detaylı bilgiler alınabilir.