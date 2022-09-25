Son haber! Emekliye TBMM onaylı ek ödeme için 5 Gün süre kaldı...

Meclis olayından geçen ve emekli olan vatandaşlar için başlatılan yeni ek ödeme kampanyasında nakit kredi kullanacak olan kişilere şartlara uygun olmaları durumunda 50.000 TL'ye kadar kredi verecek olan bankalar 5 gün süre kaldığını açıkladı.

Emekli maaşı hesabınız üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte sizlerde acil ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabilmeniz için maaş müşterisi olduğunuz banka Ziraat Bankası VakıfBank veya Halkbank olması gerekiyor.

Emekli maaşını Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alan vatandaşlar banka şubelerine gitmeden yapacakları işlemler ile birlikte kredilerini hemen aynı gün içinde hesaplarına yatırarak kullanabileceklerdir.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli kredisi 50.000 TL'ye kadar nasıl başvuru yapılıyor?

Emekli maaşını almış olduğunuz banka üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirerek kullanabileceğiniz bu kredilerde şartlara uygun olan tüm vatandaşlar hemen aynı gün içinde Kredi ödemelerini alabilecekleri kampanyalara hızlı bir şekilde katılabilmektedirler. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirmek için şubelere gitmeden de işlemlerinizi kolay bir şekilde yapabileceğiniz kampanyaya katılarak hemen aynı gün içinde Kredi ödemenizi alabilir ve rahatlayan bu kredi kampanyası ile birlikte de ihtiyaçlarınızı aynı gün içinde hesaplarınıza yatırarak da kullanabilirsiniz.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar nakit kredi kullanmak istiyorlarsa şubelere gitmeden yapacakları bu işlemler ile birlikte Kredi işlemlerini 5 dakika içerisinde hesaplarına yatırmak için bankanın internet bankacılığını kullanması gerekiyor.

İnternet bankacılığı uygulamaları üzerinden yapmış olduğunuz başvurular ile birlikte Kredi kullanacak olan tüm vatandaşlar aynı gün içinde hizmet ödemelerinden faydalanabilecekler ve onaylanan bu kredileri hesaplarına yatırarak düşük faizli ve masrafsız olarak almış olacaklardır. 5 gün içerisinde başvurularını internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirecek olan emekliler şartlara uygun olmaları durumunda hesaplarını hemen aynı gün içinde kredi ödemesi alarak düşük faizli işlemlerden yararlanacak.