Son Dakika: Ziraat Bankası Devlet Destekli 10.000 TL Ödeme Yapacak. Ziraat Bankası, devlet destekli 10000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi vereceğini hem kendi resmi internet sitesi üzerinden hemde sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. 36 ay vadeye kadar ödenecek olan devlet destekli bu kredileri alabilmeniz için bankadan maaş müşterisi olmanız gerekmektedir. Nakit ihtiyacı olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa, Ziraat Bankası üzerinden devlet destekli 10000 TL ödeme kredisi alabilecek.

İhtiyaç kredisi başvurusu yapmak istiyorsanız, Ziraat Bankası kredi politikalarına uygun olan kişilerin devlet destekli olarak alabilecekleri 10.000 TL İhtiyaç Kredisi kampanyasında ilk taksit ödemesini 90 gün ertelemeli olarak da yapabileceksiniz. Emekli olan sigortalı olarak çalışan ve devlet memuru olan vatandaşların bireysel tüketici kredisi olarak alabilecekleri 10000 TL ihtiyaç kredisinde başvurular şu şekilde yapılıyor.

Başvuru Nasıl Yapılır?

Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişiler devlet destekli 10.000 TL kredi ödemesi almak istiyorsa, en yakın banka şubesine, kimlikleri ve gelir belgesiyle birlikte giderek başvurularını gerçekleştirebilir. Banka hesabı olan ve maaş müşterisi olan vatandaşlar ise banka şubelerine gitmeden, Ziraat Bankası, mobil uygulamasını kullanarak ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.

Üstelik, Ziraat Bankası, mobil uygulaması üzerinden 10.000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar kredilerini masrafsız ve gelir belgesi olarak kullanacakları gibi, ayrıca en düşük faiz oranlarından yararlanarak hızlı bir şekilde kendi hesaplarına para yatırabilir. Bankaların güncel faiz oranlarını öğrenmek istiyorsanız, resmi internet sitelerine girebilir veya bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayarak, bu kampanya ve diğer kampanyalar hakkında bilgiler alabilirsiniz.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar, 10.000 TL ve üzerinde de devlet destekli olarak ihtiyaç kredisi kampanyasına katılabiliyor. Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, emekli maaşları üzerinden hem borç kapatma kredisi, hem de yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanabiliyor. Nakit ihtiyacınızın olması durumunda 10000 TL 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler kredi notu uygun olması durumunda daha düşük faiz oranlarıyla kredi kullanabilir.