TBMM Geçti: Emekliye Ödenecek Olan 5000 TL Ek Ödeme Kesinleşti! Hesaplara Yatmaya Başladı. Emekli olan vatandaşlar için nakit ihtiyacını karşılayacak olan kamu bankaları yeni bir kampanya başlatarak devlet destekli olarak 5000 TL'ye kadar ek ödeme vereceğini açıkladı. Sadece emekli olan vatandaşların kullanılabileceği bu nakit kampanyasından faydalanmak isteyen emeklilerin 5000 TL'ye kadar alacakları, avans demetleriyle birlikte kendi hesaplarına artı para olarak yükleme yapacaklardır. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası Halkbank veya Vakıfbank üzerinden alıyorsanız başvurunuzu banka şubelerine gitmeden mobil uygulamalar üzerinden de istediğiniz zaman yapabilecek, hesabınıza artı para olarak beş bin TL nakit yükleyebileceksiniz.

Ziraat Bankası, 5000 TL, emekliye, nakit avans başvurusu nasıl yapılır?

Ziraat Bankası üzerinden 5000 TL nakit, avans başvurusu yapacak olan vatandaşların bu bankadan emekli maaşı alması şartı ile birlikte kendi emekli maaşı hesapları üzerinden artı para veya kredili mevduat hesabı başvurusu yapabilir. Ziraat Bankası şubeleri üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapabildiğiniz gibi kredili mevduat hesabı başvurusu yaparken de sadece kimliğinizle birlikte işlem yapabilirsiniz. Ziraat Bankası hesabı olan vatandaşlar, banka şubelerine gitmeden internet bankacılığını kullanarak da hemen mobil uygulama aracılığı ile 5000 TL'ye kadar nakit avans başvurusunda bulunabilir, onaylanan tutar, hemen görebilir.

Ziraat Bankası haricinde diğer kamu bankaları olan Vakıfbank ve Halkbank üzerinden de emekli maaşı alan vatandaşlar kartı para başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alan vatandaşlar artık para başvurusunda bulunmak istiyorlarsa o banka müşterisi olması durumunda müşteri hizmetleri numarasını arayabilir, banka şubelerine gidebilir veya internet bankacılığını kullanabilir. Bu şekilde yapacağınız nakit başvuruları sonrasında sizlerin hesabına 5000 TL'ye kadar ödeme gelecektir.

5000 TL ödeme haricinde ayrıca, Meclis onayından da geçen ve 2500 TL üzerinde emekli maaş alan vatandaşlara verilecek olan 750 TL, onaylandı. Son yapılan zamlar sonrasında en düşük maaşın 2005 yüzdeyle olmasından dolayı artık emekli promosyonları 3 yıl maaş taşımama sözü veren, emekliye 750 TL olarak ödenecek.