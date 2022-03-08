Son dakika: Ziraat Bankası devlet destekli 0.99 faizle nakit verecek!

Ziraat Bankası üzerinden başlatılan son dakika kampanyasında devlet destekli olarak 0.99 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi imkanı sağlanıyor. Ziraat Bankası resmi internet sitesi üzerinden yapmış olduğu kampanya duyurusu ile birlikte vatandaşlara 36 ay vadeye kadar 0.99 faiz oranları ile sadece 15.000 TL kredi vereceğini açıkladı. Acil ihtiyacı olan bireysel müşterilerin kullanabileceği nakit kampanyasına katılmak için bazı şartlar aranmaktadır. Ziraat Bankası 15.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 36 ay vadeye kadar kullanacakları ihtiyaç kredisi kampanyasında Daha önce bu banka üzerinden kredi kullanmış olması ve bankadan maaş müşteri olması durumunda belirtilen faiz oranlı Kredi kampanyasına katılabilir.

Ziraat Bankası üzerinden başvuru nasıl yapılır?

Ülkemizin kamu Bankası olan Ziraat Bankası üzerinden başvurunuzu gerçekleştirerek 0.99 faiz oranları ile devlet destekli 15.000 TL ihtiyaç kredisi almak istiyorsanız başvurunuzu bankanın mobil uygulaması üzerinden ve internet sitesi üzerinden kolayca yapabilirsiniz.

Ziraat Bankası 36 ay vadeye kadar yapmış olduğu kredi kampanyasında ilk taksit ödemesinde 90 gün ertelemeli olarak işlem yapabilmektedir. İhtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak işlem yapabiliyor.

Ziraat Bankası üzerinden devlet destekli 15.000 TL nakit kredi kullanacak olan vatandaşlar internet sitesi ve internet bankacılığı üzerinden başvuru yapamadı ise Kredi başvurusunu banka şubelerinden kimlikleri ve gelir belgeleri ile birlikte yapabiliyor.

Emekli olan vatandaşlar Ziraat Bankası üzerinden nakit kredi kullanmak istiyorsa emekli maaşları üzerinden işlem yapabilir. Ziraat Bankası üzerinden almış olduğunuz emekli maaşı ile birlikte hızlı bir şekilde Kredi alabilirsiniz. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar ilk taksit ödemelerinde 3 ay ertelemeli olan Kredi kampanyalarını katılmak istiyorsan başvuru esnasında bu durumu belirtmesi gerekmektedir.