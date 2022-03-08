TC Kimlik ile Başvuru Yapan 18-65 Yaş Arasındaki Tüm Vatandaşlara 50000 TL Anında Ödeme Fırsatı! Başvurular Başladı

Üstelik şartsız kefilsiz sadece TC Kimlik belgesi ile başvuru yapan herkes yararlanabilecek. Düşük faiz ve uygun vade seçenekleri de masada. Garanti BBVA'dan 50.000 TL üst limitli yeni kredi müjdesinin tüm detaylarını sizler için hazırladık...

Koronavirüs pandemisi, Rusya - Ukrayna Savaşı, yükselişe geçen döviz kurları, artan enflasyon ve ekonomideki birçok olumsuz gelişme sonrası vatandaşlar acil nakit sıkıntısı yaşamaya devam ediyor. Bu süreçte bankalar dijital kredi paketleriyle vatandaşın yanında yer alıyor. Dijital bankacılık ağını bir üst seviyeye taşıyan Garanti BBVA da son dakika müjdesiyle 50.000 TL anında kredi fırsatını duyurdu. Pandemi şartlarının gevşetilmeye başladığı bugünlerde Garanti BBVA'dan 50.000 TL kredi açıklaması geldi! Üstelik hayli düşük ve cazip faiz oranları ile uygun vade koşullarını bir arada bulunduran yeni kredi paketine başvuru talebi yağıyor.

Garanti BBVA'dan 50.000 TL Kredi Müjdesi! Anında Başvurun

İspanyol merkezli BBVA tarafından satın alınan Garanti Bankası (Garanti BBVA), pandeminin devam eden olumsuzlukları bir yanda ulusal ve uluslararası nedenlerden ötürü devam eden ekonomik zorluklar nedeniyle vatandaşlara nakit fırsatlar sunmayı sürdürüyor. Son dakika müjdesi olarak açıklanan 50.000 TL'lik kredi paketinde tek yapılması gereken T.C. kimlik ile başvuru yapmak! Dijital bankacılık üzerinden, şubeye dahi gitmeden başvuru yaparak Garanti BBVA 50 Bin TL kredi müjdesinden yararlanabiliyorsunuz. Acil nakit ihtiyacınız bulunuyorsa Garanti BBVA Mobil ve Garanti BBVA İnternet bankacılığı üzerinden hemen anında kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. Garanti BBVA, kredi başvurularını dakikalar içerisinde onaylayarak 50.000 TL'ye kadar nakit ödemeyi Garanti BBVA vadesiz TL hesabınıza aktarıyor.

Garanti BBVA 36 Ay Vadeli Kredi

Garanti BBVA dijital kredi kampanyası 1.000 TL - 50.000 TL aralığında acil nakit ihtiyacı taşıyan tüm vatandaşlara sağlanıyor. Garanti BBVA'dan çekeceğiniz 50.000 TL üst limitli kredi de vade seçeneği ise 36 aya kadar sunuluyor. Çektiğiniz krediyi 36 ay boyunca artan, azalan veya eşit taksitler halinde ödeme imkanına sahipsiniz. Garanti BBVA kredi paketinde faiz oranları ise kredi sicil ve gelir durumunuz ile vadeye göre değişkenlik gösteriyor.

Garanti BBVA kredi başvurunuzu yaptığınızda size en uygun geri ödeme planı oluşturuluyor. Böylece kredi geri ödemelerinizi yaparken zorlanmamanız hedefleniyor. Pahalılaşan yaşam şartlarında, tam 50.000 TL'ye kadar acil nakit ihtiyaçlarınızı giderebileceğiniz Garanti BBVA ihtiyaç kredisi çok uygun koşullarda geri ödeme fırsatları sunmaktadır.