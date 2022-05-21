Son Dakika: Ziraat Bankası 5000 TL Ödeme Veriyor

Ziraat Bankası yapmış olduğu son kampanyada 5000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ödemesi yapacağını açıkladı.

Başvuru yapacak olan vatandaşların 36 ay vadeye kadar kullanabilecekleri bu nakit kampanyasına katılabilmeleri için bazı şartlara uygun olması gerekli.

Devlet bankası olan Ziraat Bankası üzerinden ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlarım, 36 ay vadeye kadar 90 güne ertelemeli olan bu kredilere katılabilmeleri için banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması gerekiyor.

Ziraat Bankası banka kredi şartlarına uygun olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi kullanmak istiyorlarsa bu bankanın yapmış olduğu kampanyaya katılarak, hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilecektir.

5000 TL'ye kadar verilecek olan ihtiyaç kredilerinde banka şubelerine gitmeden işlem yapacak olan kişiler de mobil uygulama üzerinden istedikleri zaman ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabiliyor.

Ziraat Bankası, İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl yapılır?

Banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olan sigortalı olarak çalışan ve emekli olan herkesin, başvurularını gerçekleştirerek gelir belgesiz olarak 5000 TL'ye kadar ödeme alacağı haberi geldi.

Başvuru yapacak olan kişiler banka şubelerine giderek, sadece kimlikleriyle birlikte 5000 TL gelir belgesi de götürürlerse 50000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi için başvuru yapabilecek.

Ziraat Bankası şubeleri haricinde, bankanın internet sitesine girerek buradan da kredi başvuru formunu doldurabilir ve işlem yapabilirsiniz.

Kredi onayı alan vatandaşlar, hızlı bir şekilde aynı gün içinde paraları hesabına yatırabilmesi için internet bankacılığı uygulaması kullanması gerekli.

Eğer bu bankada bir hesabınız varsa ve banka müşterisi iseniz, bankanın müşteri hizmetleri numarasını arayarak veya şubelerine giderek, internet bankacılığı şifresi alarak buradan kredi başvurusunu yapabilir, onaylanan tutarı, şubeye gitmeden hesabınıza yatırabilirsiniz