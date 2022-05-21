Maymun Çiçeği Virüsü Nedir, Tedavisi Var Mıdır, Nasıl Bulaşır?

Vaka sayılarının giderek artması ile birlikte virütik bir hastalık olduğu öğrenilen maymun çiçeği virüsü isimli hastalık dünyada kaygı yaşamasına sebep oluyor. Bu virüsün yakın temas ile bulaştığı öğrenildi ve vücutta kaşıntılı kabarcıklara ve yüksek ateşe yol açabildiği yönünde ifadeler kullanıldı. Maymun çiçeği virüsünin genel olarak Afrika ülkelerinde görüldüğü öğrenilirken dünyada giderek yayılması da endişelerin artmasına sebep olarak gösterildi. İtalya, Portekiz, Kanada, İsveç, İngiltere, İspanya ABD ve Kanada sonrasında virüsün Almanya, Fransa, Avustralya ve Belçika'da da görüldüğü bilgisine ulaşıldı.

Maymun çiçeği virüsü ilk olarak 7 Mayıs tarihinde İngiltere'de görülmüştü ve bu virüsün son iki haftada Avrupa'da 7 ülkeye yayılması da dikkat çekici bir gelişme olarak yorumlandı. Bunun yanı sıra Kanada'da 17 şüpheli vakanın bulunduğu açıklandı ve İngiltere'de vaka sayısının 9'a yükseldiği ifade edildi. Bugüne kadar Portekiz'de doğrulanmış 5, İspanya'da 7, Belçika, İsveç, İtalya, Almanya, Avustralya ve ABD'de de birer vaka görüldüğü söylenildi.

Nadir görülen bir virüs olan maymun çiçeği virüsü çiçek hastalığına benzer bir hastalığa sebep olabilmektedir. Bu virüsün hayvanlardan insanlara bulaştığı öğrenilirken daha nadir olarak insandan insana da bulaşabildiği açıklandı. Bu çiçek virüsü ilk olarak 1958 senesinde maymunlarda görülmüştü ve günümüzde ise en çok kemirgenler tarafından taşındığı açıklanmıştı. Virüsün Batı Afrika ve Kongo olmak üzere ikiye ayrıldığı ifade edildi ve ilk insan vakasının 1970 yıl senesinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde kaydedildiği belirtildi.

Söz konusu virüsün ilk belirtileri arasında şişlikler, sırt ağrısı, ateş, baş ağrısı, halsizlik ve kas ağrısının olduğu ifade edildi. Ateşin düşmesi ardından genel olarak yüzde başlayan ve daha sonra vücudun diğer bölgelerine geçen bir döküntünün gelişebildiği ve kaşıntı yapabildiği bilgisi paylaşıldı.