Son dakika! Yeni Eski Fark Etmeden Emekliler İçin 5750 TL Ödemeler Başladı!

Emekli ya da yeni emekli olmuş olması fark etmeksizin bütün emeklilere özel olarak 5.750 TL ödeme yapılacağı haberi güne müjdeli bir hava sundu. Geçmiş günlerde ülkemizdeki emeklilere 5 bin 750 TL ödeme yapılacağı açıklandı ve kampanya detayları paylaşılmaya devam etmektedir.

Emekliler yeni ya da eski olmaları fark etmeden 5.750 Türk Lirası olarak ödeme alacak. Eski ya da yeni emekli olan tüm emekli vatandaşlar 5.750 Türk Lirası ödeme alıyor. Geçmiş günlerde emekli vatandaşlara yönelik başlatılan bu kampanyanın duyurusu yapılmıştı. SGK ile beraber Ziraat Bankası'nın ortak bir çalışmaya imza attığı protokolün hemen ardından kıdem tazminatı için yapılan ödemeler artış gösterdi. Emekliler bu zamları ödeme olarak almaya devam etmektedir. Tüm bu etkinliklerin sonrasında ise Yapı Kredi Bankası, promosyon kapsamına katılmaya hak kazanmış olanlara 5.750 Türk Lirası olarak ödemelerin yapacağı duyuruldu.

Emekli maaşı almakta olan ve bu konuda da sözleşme imzalamaya devam etmekte olan vatandaşlar, bir ay süresince promosyon hesabına sahip olabilmektedir. Bu promosyon ödemesinden sonra ise emekliler daha da yüksek maaş almaya hak kazanabilir ve bu haklardan da diledikleri gibi faydalanabilir.

Emekli Promosyonu Nedir? Ödemeler Nasıl Alınır?

Emeklilik promosyon ödemeleri Mart 2017 tarihinde başlamıştır. Bu uygulamanın başlamasından itibaren birçok emekli, promosyon ödemelerini almaya devam etmiştir. Bu geçen yılların ardından emekliler yeniden nafaka konusunu gündeme getirmiştir. Bu kampanyalar son hızla duyurulmaya devam etmektedir. Bu promosyon bağlamında, aynı banka üzerinden 3 yıllık rant ödemesi alınır ise, bu promosyon banka üzerinden geri ödemesiz olarak almak mümkündür. Bu para iade edilir kapsamda değildir. 3 yıllık sözleşme sürecinin sonrasında ise süre dolduğu için yeniden ödeme talep edilebilmektedir. Bu noktada yapılması gereken tek işlem ise emekli maaşının banka hesabı üzerinden alınacağına dair taahhüt verilmesidir.

Emeklilere 5.750 Türk Lirası Ödenecek!

TEB ve Yapı Kredi Bankası emeklilere özel olan promosyon ödeme kampanyası kapsamında 5.750 TL ödeme yapacak. Emekli maaşı 1.500 TL ve üzeri olan emekliler, 1.800 TL; maaşı 1.500 ile 2.500 TL arasında olan vatandaşlara ise 2.125 Türk Lirası ödenecektir. TEB'in bu promosyon ödemelerini daha da artıracağı beklenmektedir. Banka politikasına göre ise karı-koca, arkadaş ve ek olarak akraba maaşları bu bankaya getirilir ise 150 TL artış de promosyon ödemesine ek olarak ödenecektir.