TBMM’den Acil İhtiyaç Yaşayan Vatandaşlara 5 Ay Ertelemeli 10.000 TL Ödeme Geliyor!

Son dakika kampanyası ile beraber TBMM’den geçen ve bu kapsamda kamu bankaları tarafından sunulması beklenen 10.000 TL nakit ödeme ve desteğin detayları kamuoyuna açıklanmaya başladı.

Son dakika haberi olarak kamuoyuna duyurulan nakit ödeme kampanyasının detayları açıklanmaya devam ediyor. Meclisten geçen ve de kamu bankalarından verilecek 10.000 TL nakit ödeme kampanyası ile beraber detaylar belirlendi. Acil para ihtiyacı duyan ve de bu konuda başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar Ziraat Bankası, Vakıfbank ile Halkbank tarafından verilmekte olan devlet destekli 10.000 TL nakit ödeme, bekleme olmadan sunulacaktır.

Ziraat Bankası, Vakıfbank ve de Halkbank tarafından duyurulan bu kampanyada kamu bankaları üzerinden düşük faiz oranları uygulanacak ve de 10.000 TL’ye kadar nakit krediler kullanılabilecektir.

İhtiyaç kredisi kapsamında verilecek olan bu krediye başvurmak isteyen kişiler, bankalar tarafından belirtilen şartlara uygun olunması durumunda 3 ay ya da 5 ay ertelemeli kredi ödeme olanakları ile beraber 10.000 TL’ye kadar limitlerde nakit kredi kullanılabilecektir.

Ziraat Bankası

Bu kampanyada ilk adımları atan bankaların başında olan Ziraat Bankası, çalışır durumda olan ve de 6 aylık sigortası olan vatandaşlara kredileri için onay vermektedir.

Emekli vatandaşlar için ise maaşlarını Ziraat Bankası aracılığı ile almaları koşulu ile başvurularını gerçekleştirerek kredi işlemlerine başlangıç verebilirler. Vatandaşlar, Ziraat Bankası üzerinden 10.000 TL’ye varan ihtiyaç kredisini kullanabilmeleri için banka hesapları üzerinden mobil bankacılık kredi ya da nakil başvurusunda bulunabilirler. 10.000 TL’lik kredi başvurusu yaptıktan sonra kredi onayı alınır ise bankaya gitmeden de bu parayı hesabınıza alabilirsiniz.

Bu kampanyalı krediyi kullanmak isteyen kişiler, bankanın mobil bankacılığını kullanarak ihtiyaç kredilerini düşük faizler ile kullanabilirler.

Vakıfbank

Vakıfbank aracılığı ile ihtiyaç kredi başvurusu yapılması takdirde düşük faiz oranları ile işleme alınacaktır. Sizlere en yakın Vakıfbank’ın şubesi üzerinden başvurularınızı yapabilirsiniz. İnternet bankacılığı seçeneğini de kullanarak 10.000 TL’ye varan kredi limitleri ile özel kredi kampanyalarından kolayca faydalanabilirsiniz. Vakıfbank emekli kişilere 5 ay ertelemeli olacak şekilde bu krediyi verecek ve de banka emekli maaşını bu banka üzerinden alan vatandaşlar için de oldukça düşük faiz oranları uygulayacak.