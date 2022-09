Son Dakika: Yapı Kredi Bankası Emekliye 10 bin TL Emekli Promosyon Vereceğini Duyurdu!

Yapı Kredi'den 10.000 Lira Promosyon Müjdesi: Bankaların emeklilere verdikleri promosyon haberleri yakından takip ediliyor. Yeni bir haber de Yapı Kredi'den geldi. Bankadan yapılan açıklamaya göre maaşını bu bankaya taşıyan emekliler 10.000 liraya kadar promosyon alabilecek. Bu miktar iki aşamayı kapsıyor. Öncelikle maaşını artık Yapı Kredi'den almak isteyen ve banka ile en az üç yıl maaşını buradan alacağına dair bir anlaşma yapan emekliler 7500 lira promosyon alabilecek. Aynı zamanda maaşını Yapı Kredi Bankası'na taşıması için yakınlarını referans veren emekliler getirdikleri her yakın için 250 lira alabilecek. En fazla on kişi getirme hakları olduğu için de referans işleminden dolayı da 2500 lira promosyon alınabilecek.

Referans Gösterme Nasıl Olur?

Yapı Kredi bir yakınını maaşını bu bankadan alması için bankaya getiren ve bu konuda teşvik eden her emekli müşterisine 250 lira ek ödeme yapacak. Tek bir kişi referans gösterildiğinde 250 lira alınırken toplamda on kişi gösterilirse de 2500 lira ödeme yapılacak. Referans gösterme işlemi için kişi sayısı on ile sınırlandırıldı. Yani en çok on kişi referans gösterilebilir ve bu işlemden dolayı en çok 2500 lira promosyon ödenir. Ayrıca kendi maaşını başka bir bankadan alan ama artık Yapı Kredi'ye getiren herkes için de 7500 lira promosyon ödemesi geçerli.

Kampanya Ay Sonuna Kadar Geçerli

Yapı Kredi'nin sunduğu promosyon avantajı 2 Ağustos tarihinde başladı. Son gün ise 30 Eylül. Bu kampanyadan yararlanmak ve promosyon ödemesi kazanmak isteyenlerin sadece başvuru yapması gerekiyor. Referans gösterme konusunda ise gösterilen kişinin son altı ay içerisinde Yapı Kredi'den maaş almaması gerekiyor. Referans vermek için yapılması gereken işlem ise kod vermek. Kod verilen kişi bunu on gün içinde kullanır ve maaşını Yapı Kredi'den almaya başlamak için başvuru yaparsa 250 liralık ödeme gerçekleşecektir. Bankadan yapılan resmi açıklamaya göre Eylül ayının sonuna kadar bu şartları sağlayan herkes başvuru yapıp kampanyadan faydalanabilir. Emeklilerin merakla beklediği promosyon kampanyaları haberi ilk olarak Yapı Kredi'den geldi. Faydalanmak isteyen emekliler ay sonuna kadar başvuru yapabilir.