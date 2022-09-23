Acun Ilıcalı, Latin Amerika Günlük Dizi Yarışına Katıldı

Uzun bir süredir ekranlarda kalan ve Türkiye'de yayınlanan günlük diziler yurt dışından ilgi ile karşılaşıyor. Latin Amerika ülkelerini bir dönem Elif isimli günlük proje çok etkilemiş ve dizi büyük başarılar elde etmişti. Daha sonra benzer amaçlarla pek çok yapımcı tarafından diziler oluşturulmuş ve yaşanacak olan gelişmeler merak edilmişti. Son yıllarda Yaralı Kuşlar, Beni Bırakma, Yemin ve Emanet gibi günlük dizilerin yurt dışında elde ettiği başarılar televizyon kanallarına da önemli bir başarı kazandırmış oldu.

Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanacak olan Aşk ve Umut isimli günlük dizi yayın hayatına başlamak için hazırlıklarınız sürdürüyor. Söz konusu dizi projesinin yayın hayatına başladığı sırada yurt dışı satışı olacağı da düşünülüyor. Aşk ve Umut dizisi diğer projelere göre haftalık dizi olmaması sebebiyle daha şanslı bir durumda bulunuyor. Acun Ilıcalı da benzer bir konu ile magazin gündeminde yer aldı ve adından söz ettirdi. Tv8'de de benzer bir gelişme yaşanıyor ve Acun Ilıcalı'nın günlük bir diziyi yurtdışında satışa sunacağı hakkında yorumlar yapılıyor. TV8 diziler konusunda bazı zamanlarda önemli çıkışlara imza atmakta olan bir kanal. Canım Annem isimli günlük dizi geçtiğimiz aylarda TV8 ekranında yayın hayatına başlamıştı. Canım Annem dizisi Türkiye'de olduğundan daha çok Latin Amerika ülkelerinde ilgi ile karşılaştı ve adından en çok söz ettiren diziler arasında yer aldı.

Söz konusu dizi projesinin bugüne kadar Latin Amerika'da 4 farklı ülkede çok sevdiği öğrenildi. Peru, Arjantin, Paraguay ve Uruguay pazarına satışı gerçekleşen Canım Annem dizisi kısa süre içerisinde bu ülkelerdeki seyirci kitlesiyle buluşacak ve yayın hayatına başlayacak. Canım Annem dizisi Latin Amerika'da Amor de Mama veya El Trece isimleri ile yayınlanacak. Türkiye'de günlük yapımlar her ne kadar düşük reytingler alırsa alsın bu diziler yurt dışında çok geniş bir satış imkanı bulabiliyor.

TV8 ekranında Şubat ayından bugüne Canım Annem isimli yeni dizi bu durumu tekrardan gözler önüne serdi ve büyük başarılar elde etti. Belirtilen 4 ülke ise Canım Annem dizisinin satış yapıldığı ülkeler arasında yer alıyor. Fakat başka bölgelerde mevcut dizinin şimdiye kadar 13 farklı ülkeye satışı gerçekleştirildi ve dizi projesi 6 aylık süreç içerisinde pek çok önemli başarıya imza attı.

Canım Annem isimli televizyon dizisi projesi İspanya'da Mayıs ayında Divinity kanalında yayın hayatına başladı ve iyi ve reyting oranları elde etmesi sebebiyle dizinin diğer ülkelere de hızlı bir şekilde satışı gerçekleştirildi. Canım Annem dizisinin İspanya dışında Slovenya, Bulgaristan Moldova, Romanya, Slovakya, İsrail Çek Cumhuriyeti ve Litvanya televizyon kanallarına satışı gerçekleştirildi.

Söz konusu günlük diziyi Türkiye'de pek çok kişi bilmese de projenin 13 farklı ülkeye satılmış olması ise Türk dizisi sektörünün ne kadar ileride olduğunu gösteren bir gelişme olarak yorumlanıyor. Acun Ilıcalı ise televizyonculuk kariyerine yarışma programları ile devam ederken kanalında diziler ile de ilgileniyor.