Son dakika: Verdi mehteri! Dolar 30 TL, ONS altın 2.350 dolar olacak! Piyasada zelzele! Duyan kuyumcuya koşuyor

Son dakika: Piyasada zelzele! Duyan kuyumcuya koşuyor. Verdi mehteri! Dolar 30 TL, ONS altın 2.350 dolar olacak! Altın piyasalarında hareketlilik yeni yıla girdiğimiz bu günlerde devam ediyor. 2023 yılında altın piyasası güçlü bir görüntü veriyor. Dünyada altın fiyatlarının yıl boyunca önemli yükselişler kaydedeceğine dair pozitif bir hava bulunduğu ifade ediliyor. Bu havaya oranlar Türkiye’de gram altın bazında çok kritik eşiğin aşıldığı belirtildi. Gram altın 1.300 TL barajını geçerken bundan sonraki fiyatlamalar merak konusu oluyor. İşte bu konudaki değerlendirmeler…

Yıldırımtürk’ten Ons Altın Tahminleri

Mehmet Ali Yıldırımtürk Ons altın fiyat tahminini açıklarken Ons altının bu ay 1.850 dolar seviyesini aşmayı deneyeceğini belirtti. Yıldırımtürk ardından sırasıyla 1.900 dolar, 1.950 dolar ve 2.000 dolar seviyelerinin aşılacağını düşünüyorum ifadelerinde bulundu.

Ons altının sene sonunda 2.350 dolar rakamını görmesini imkansız olduğunu belirten Yıldırımtürk 2023 yılı altın piyasası için çok parlak geçecek şeklinde konuştu. Yaşananların altın fiyatlarının yükselişi için zemin oluşmuştur şeklinde konuştu.

Gram Altının Durumu Ne Olur?

Gram altın için senaryosunu da açıklayan Mehmet Ali Yıldırımtürk, gram altın değerlendirmesini dolar kuru olmadan yapamayacağını ifade etti. Dolar kuru 20 TL seviyesini aştığında 30 TL’ye doğru hareket edecektir şeklinde ifade eden Yıldırımtürk 2022 yılında gram altından elde edilemeyen kazançlar 2023 yılında telafi edilebilir şeklinde konuştu.

GRAM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL? 1.125,06 1.125,24 ALTIN/ONS ($) FİYATI 1.858,62 1.858,91 ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR? 1.799,87 1.839,51 Büyük deprem sonrası ev almak isteyenlere yönelik büyük kampanya başlatıldı! Hemen evinize kavuşun! CUMHURİYET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL 7.200,36 7.336,55 YARIM ALTIN FİYATI NE KADAR, KAÇ TL? 3.588,93 3.679,52 ZİYNET ALTINI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL? 7.200,36 7.336,55

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