Gram altın için 1.750 TL bombası adeta evlere şenlik! O tarihte patlama yapacak! Satan bin pişman olur!

O tarihte patlama yapacak! Satan bin pişman olur! Gram altın için 1.750 TL bombası adeta evlere şenlik! Altına olan yönelim ve altın fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor. Bu hareketliliğin yaşanması ve altındaki yükselişi değerlendiren Mehmet Ali Yıldırımtürk gram altın için için yükseliş senaryosunu açıklarken ONS altın için de değerlendirmelerde bulundu. İşte Mehmet Ali Yıldırımtürk’ün yorumlarından detaylar…

2023 Yılın Altın Yılı Olacak!

Finans Analisti Mehmet Ali Yıldırımtürk altın piyasalarına dair yaptığı değerlendirmelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Altın hakkında yorumlarda bulunan isimlerden biri olan Mehmet Ali Yıldırımtürk değerlendirmelerde bulundu. Yıldırımtürk, 2022 yılı altın piyasası için çok da parlak geçmemiş olsa da 2023 yılı altın için çok farklı olacak şeklinde ifade etti.

2023 yılı için altında pozitif bir hava olduğunu belirten Mehmet Ali Yıldırımtürk, Dünyada merkez bankaları FED dahil olmak üzere 2023 yılında faiz artırımlarını sınırlayacaklarını belirtti. Öte yandan stagflasyon ve resesyon endişelerinin bulunduğunu ifade eden Yıldırımtürk, bunlar altına destek olabilecek gelişmelerdir şeklinde konuştu.

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