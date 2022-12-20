SON DAKİKA: Vatandaşlar PTT önlerinde kuyruk oluşturdu! PTT nakit ödemeleri kişilerin KİMLİK numarasına göre verecek!

Son dakika haberine göre, PTT üzerinden verilecek olan nakit kampanyaları ile ilgili açıklamalar yapıldı. Vatandaşlar, yapmış oldukları, kampanyalarda özellikle nakit ihtiyacı olan kişiler için PTT üzerinden kimlik numaraları üzerinden kredi kullanabilir. Acil ihtiyacınızın olması durumunda başvurunuzu gerçekleştirerek, onay alabileceğiniz bu kampanyaları, sizlerde katılarak, PTT ve Aktif Bank arasında başlatılan kampanya üzerinden kredi kullanabilirsiniz. 18 yaşından büyük olan ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan vatandaşların ihtiyaç kredisi kullanabilmeleri için TC kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalarda banka kredi sicili temiz olması isteniyor.

PTT KREDİ BAŞVURUSU

Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak, başvurularını gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar için başlatmış olduğu bu kampanyada nakit kredi kullanacak olan kişilere uygun faiz oranları ile birlikte kredi verecek. Ptt, İhtiyaç Kredisi kampanyasına katılarak başvurularınızı gerçekleştirmek istiyorsunuz ve banka kredi şartlarına uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, sizlerde uygun faiz oranlarından yararlanarak, ihtiyaç kredisi ödemelerinden faydalanabilirsiniz.

Sms ile kredi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, banka şartlarına uygun olan vatandaşların kimlik numaraları üzerinden yapılacak olan sorgulamalar sonrasında kredi ödemeleri alabileceğini söyleyebilir ve krediyi bu şekilde alabilirsiniz.

Cep telefonunuz üzerinden SMS ile ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız, PTT yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numaranızı da yazarak bu mesajı: 30 50 numarasına gönderin. Kimlik numaranız üzerinden yapılacak olan sorgulama sonrasında kredi onayı alabilecek ve en yakın PTT şubesine giderek, onaylanan bu krediyi kullanabileceksiniz. Kimlik numarası üzerinden yapılacak olan kredi başvurusu sorgulama sonrasında PTT şubeleri üzerinden işlemlerini gerçekleştirecek olan vatandaşlara 3 ay ertelemeli yeni bir kredi imkanı sağlanmaktadır.