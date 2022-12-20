Yılbaşı öncesi emekliye müjde! Cumhurbaşkanı açıkladı, 31 Aralık'a kadar ödeme alın! Geçen senede verildi

Emekli maaşı alan vatandaşlar için Cumhurbaşkanı tarafından yapılan yeni duyuru da uygun faiz oranları ile birlikte emekli kredisi kullanacak olan kişilere kamu bankaları tarafından devlet destekli olarak Kredi verilmesi imzalandı.

Devlet destekli faiz oranlarından yararlanarak sizler de uygun faiz oranları ile birlikte nakit kredi imkânından faydalanabilecek devlet destekli faiz oranları yanı sıra ayrıca bankadan yüksek limitli kredilerde kullanabileceksiniz.

Emekli maaşı alan vatandaşlar için başlatılan kampanya özellikle emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlara destek kredileri ödemeleri gerçekleştirilmektedir. Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden nakit kredi kullanmak isteyen vatandaşlar için başvurularını gerçekleştirmeleri durumunda ihtiyaç kredisi ödemeleri 36 ay vadeli ve 3 ay ertelemeli olacak şekilde banka müşterisi olan tüm vatandaşlara verilecek ve krediler 50.000 TL'ye kadar gelir belgesiz kullandırılacak.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden emekli maaşı alanlara...

Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden alıyorsanız ve başvurunuzu gerçekleştirmek istiyorsanız sizler de devlet destekli kampanyalardan faydalanmak için bu işlemleri yapabilir ve kamu bankaları üzerinden yapacağınız kredi başvuruları ile birlikte uygun faizlerle kredi kullanabilirsiniz.

Acil kredi ihtiyacınızın olması durumunda sizlere uygun faizlerle kredi imkanı sağlayacak olan bu bankalar üzerinden nakit kredi kullanacak olan kişilere belirtilen şartlar dahilinde Kredi ödemeleri hemen verilecek. Cep telefonunuz üzerinden internet bankacılığı uygulamasına giriş yaparak da ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunabileceğiniz bu kampanyalara katılmak isteyen tüm vatandaşların acil ihtiyacı olmaları durumunda şartlara uygun olarak Kredi ödemeleri devlet destekli olacağı için en düşük faiz oranlarından yararlandırılarak ve ilk taksit ödemesinde dileyen vatandaşlara 90 gün ertelemeli olarak verilerek kullandırılmaktadır.