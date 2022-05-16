Son Dakika: Vakıfbank'tan 0.99 Faizli Nakit İçin Açıklama Geldi: Bireysel Olarak Ödenecek mi?

0.99 faiz oranları ile Vakıfbank üzerinden bireysel ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere haber geldi. Banka sadece bu kredilerde, ihtiyaç kredisi olarak değil, konut kredisi olarak faiz oranlarından yararlanacak olan vatandaşlara nakit kredisi imkanı sağlayacağını duyurdu.

Banka üzerinden yapılan açıklamada, ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin banka üzerinden maaş almaları durumunda daha düşük faiz oranlarıyla ihtiyaç kredisi kullanacağını, devlet destekli olarak ise 0.99 faiz oranları ile ihtiyaç kredisi yerine konut kredisi vereceğini açıkladı. Para ihtiyacınızın olması durumunda, Vakıfbank üzerinden sadece konut kredisi olarak düşük faiz oranlarıyla kredi kullanırken, Vakıfbank, yapmış olduğu son ihtiyaç kredisi kampanyasında, vatandaşlarına 0.99 faiz oranlarıyla kredi vermiyor.

Vakıfbank üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşların banka kredi şartlarına uygun olması durumunda 1.61 faiz oranları ile 1.91 faiz oranları arasında bir kredi imkanı sunacağı açıklandı. Başvuru yapmak istiyorsanız sizlerde, Vakıfbank şubelerine giderek işlemlerinizi gerçekleştirebilecek ve ihtiyaç kredisi için başvuruda bulunabileceksiniz.

Banka şubelerine gidecek zamanı olmayan vatandaşlar ise kredi almak istiyorlarsa vakıf bankın resmi internet sitesine girerek buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formunu doldurarak, ne kadar kredi onayı aldı, hakkında bilgileri öğrenebilir. Vakıfbank, maaş alan müşterilere, maaşlarının 20 katına kadar kendi bankasından maaş alması durumunda kredi imkanı sağlarken, maaş müşterisi olmayan kişilere ise maaşın 15 katına kadar kredi imkanı veriyor. Yüksek limitli ihtiyaç kredisi kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere banka hızlı bir şekilde sonuç verecek ve banka kredi puanına göre, faiz oranlarından yararlandırılmaktadır. Emekli olan kişiler ise emekli maaşlarını bu banka üzerinden alıyorsa, başvurusuna, hemen gerçekleştirerek, yüksek limitli ihtiyaç kredisi kullanabilir.