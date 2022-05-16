Akbank: Pazartesi ve Cuma arasında 60.000 TL ödeme veriyor

Akbank, bu hafta içerisine vereceği kredilerde 60000 TL'ye kadar nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara düşük faiz oranları ile işlem yapacağını ve bu kredileri banka şubelerine gitmeden kullandıracağını açıkladı. Akbank, sosyal medya hesapları üzerinden yapılan kampanya duyurusunda, 60000 TL'ye kadar kredi kullanacak olan kişilerin sadece bireysel müşteri olması durumunda hemen işlemlerini gerçekleştirerek, kredi alabileceği haberi geldi.

Nakit ihtiyacınızın olması durumunda, Akbank üzerinden 60000 TL'ye kadar 36 ay vadeli olarak işlem yapabilecek ve kredi kullandıktan sonra 24 ay vadeye kadar ödeme tablosu oluşturabileceksiniz. Para sıkıntısı yaşayan vatandaşların tercihi olan Akbank, yaptığı bu kampanya ile birlikte özellikle Akbank Direkt müşterilerine hitap etmektedir.

Akbank 60.000 TL nakit başvurusu

Akbank, resmi internet sitesine giriş yaptıktan sonra buradaki ihtiyaç kredisi başvuru formu dolduran vatandaşlara da işlem yapacak ve kredi imkanından faydalanmaları için sonuç verecektir.

Banka kredi puanı 1300 ve üzerinde olan herkesin, başvurularını gerçekleştirebileceği bu kampanyaya katılacak olan kişiler, 24 ay vadeli olarak kredilerini aldıkları zaman ilk taksit ödemesine ertelemeli olarak da yapabilmektedir.

Akbank üzerinden başvuru yapacak olan kişiler, ayrıca cep telefonu üzerinden SMS atarak veya müşteri hizmetleri numarası olan 444 25 25 numaralı müşteri hizmetleri numarasını arayarak kredi başvurusunda bulunabilecek.

Sms ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız, kredi yazıp boşluk bırakın, TC kimlik numarasını yazarak mesajı: 44 25 numarasına göndermeniz yeterli olmaktadır. Akbank üzerinden gönderilecek olan bu mesajda, ücretli olarak bir gönderim yapacağınız için cep telefonunuzda lira olması gerekmektedir. Bankanın resmi internet sitesine girerek, kampanya detaylar hakkında bilgileri alabilir, kredi başvurusu yaparak, sizlerde işlemlerinizi kolayca gerçekleştirebilirsiniz.