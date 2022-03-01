Son Dakika: Vakıfbank Gün İçinde 15.000 TL’lik Ödeme Yapacak!

Vakıfbank kredi kullanmak isteyen kişilere özel olarak anında gün içinde 15.000 TL ödeme yapacağını duyurdu! Başvuru şartları ise banka tarafından açıklandı ve son dakika haberi olarak sunuldu. Türkiye'deki kamu bankaları arasında yer alan ve hizmet veren Vakıfbank, 15.000 TL'ye kadar ödeme yapacağını duyurdu ve başvuru şartlarını da açıkladı.

Nakit ihtiyacı yaşayan vatandaşların her zaman için ilk tercih ettiği bankalar arasında yer alan Vakıfbank, ihtiyaç kredisini kullanmak isteyen vatandaşlara, 15 Bin TL’ye kadar olan limitlerde hızlı bir şekilde kredi vereceğini açıkladı. Nakit ihtiyaçlarının olması halinde, Vakıfbank üzerinden başvuru yapabilerek 7 gün 24 Saat olarak ihtiyaç kredisi kullanmak mümkündür.

Vakıfbank, kredi kampanyasını sosyal medya hesapları aracılığı ile ve kendi resmi internet sitesinden yaptığı bu kampanya duyurusu ile gün içinde başvuru yapan kişilere gelir belgesi şartı olmadan 15.000 TL'ye kadar ödeme yapılacağını açıkladı.

Sigortalı olarak çalışmakta olan, emekli olan ve de devlet memuru olarak çalışan kişilerin bireysel olarak ihtiyaç kredisi başvurusunu yapabilecekleri bu özel kredi kampanyasında ayrıca, esnaf ve çiftçi vatandaşlar da, ticari tüketici kredisi şeklinde başvuru işlemlerini yapabileceklerdir.

15 Bin TL'ye kadar kullanılacak olan ihtiyaç kredilerinde banka başvuru yapan kişilere, 36 ay vade ile kredi ödeme planı oluşturulurken, ilk taksit ödemesi de 2 ay ya da 3 ay ertelemeli olarak yapılabilmektedir. İhtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, bankanın kredi politikalarına uygun olmaları halde, Vakıfbank üzerinden işlem yaparak, kredilerini hemen kullanabileceklerdir.

Vakıfbank üzerinden ihtiyaç kredisine başvuru yapmak istiyor iseniz, sizlere en yakın olan banka şubesine giderek kampanyalı kredilere başvuruda bulunabilirsiniz. Bu başvuru için ise yalnızca kimliğinizle bireysel müşteri temsilcisine giderek kredi başvurusunu gerçekleştirmek mümkündür. Vakıfbank aynı zamanda, , kendi internet sitesi üzerinden ihtiyaç kredi başvurusunu da mümkün halde getirmiştir. Vakıfbank’ın, resmi internet sitesi üzerinden giriş yaparak bu seçenek ile de ihtiyaç kredisi başvurusu yapılabilmektedir. Buradan başvuru yapacak kişiler, 36 ay vade ile kredi onayı alırlar ise bu durumunda en yakın banka şubesine giderek nakit kredi kullanımını kolay bir şekilde de yapabilirler.