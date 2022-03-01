Emekli Vatandaşlara 3 Maaş Alma Hakkı Verildi! Şartları Taşıyan Emekliler, 2 veya 3 Maaş Alacak!

Türkiye’de yaşayan milyonlarca vatandaş, emeklilik kazanımlarını elde edip, emekli maaşları ile hayatına sağlıklı bir şekilde devam etmenin yollarını aramakta ve hayalini kurmaktadır. Yıllar boyunca çalışan ve emekliliğe hak kazanan kişiler, emekli olmak için gün saymaktadır.

Bu konuda emeklilik hakkının kazanılabilmesi için ise vatandaşların bazı koşulları yerine getirmesi gerekmektedir. Bu şartlar arasında ise belirli bir yaş sınırını doldurmak ve mevzuat tarafından belirlenmiş emekli gün sayısını hak etme şartları yer almaktadır.

Bu şartların gerçekleşmesinden sonra ise SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı aracılığı ile emekli maaşına hak kazananların, emekli maaşlarının yanında bir de çift maaş hakkını da elde etme durumları bulunmaktadır. Çifte maaş haklarının kazanılabilmesi için ise farklı bazı şartların yerine getirilmesi gerekmektedir.

Vefat Eden Eş Halinde Bağlanan Maaş

Sosyal güvenlik uygulama mevzuatında belirtilen yönetmenlikler uyarınca kişilerin çalışma ya da SSK, Bağ-Kur ve de Emekli Sandığı sigorta sistemlerinden birinde yer alınması fark etmeksizin, eşlerin vefat etmesi halinde dul maaşı alma hakkı bulunmaktadır. Vatandaşlar söz konusu bu kurumlardan herhangi birine tabi olursa olsun, dul maaşı alabilmekte ancak bahse konu olan bu aylıklar, kurumlara göre oran farklılıklarını da kapsam dahilinde ele almaktadır. Örneğin vefat eden kişi, Bağ-Kur’lu olması halinde dul maaşı, eş maaşının %50’si kadarı oluyor, eğer vefat eden eş Emekli Sandığı’na bağlı ise dul aylığı %75 olarak belirlenmektedir. Bu maaş uygulamaları için de mevzuatta dul ve yetim maaşlarının bağlanma ve uygulanma oranları belirlenmiştir.

Mevzuatta belirtilmiş olan dul ve yetim maaşlarının bağlanma oranları; eş %75 oranında, çalışan veya emekli maaşı alan eş %50 eş ile beraber 1 yetim %60 ve de %30, eş ile beraber 2 yetim %50 ve de %25 – %25, tek yetimde %50, iki yetimde %40 – %40 oranlar dahilinde maaş hakkı elde edilebilmektedir. Eşin vefatından kaynaklı olarak alınabilen bu maaşların yanında, sosyal güvenlik mevzuatı dahilinde bazı durumların yaşanması durumunda emekli kadınların 3 maaş alma hakkı olabilmektedir.

SSK emeklisi olan ve de emekli maaşı alan kadın, vefat eden eşinden alabildiği dul maaşının yanında, Emekli Sandığı’ndan emekli babası var ise kadın babasından da yetim maaşı alabilmektedir. Ancak bu uygulamada her bir maaşın farklı sigorta sisteminden bağlanması gerekmektedir.