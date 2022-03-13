Son dakika: Ucuz Sigara Dönemi Bitti! Bugünkü Sigaraya Zam Sonrasında 23 TL'ye Sigara Kalmayacak. Sigara zammı için yeni bir haber var. Son zamanlarda gelen ekonomik dalgalanma sonrasındaki zamlardan sigara da etkileniyor. Sürekli olarak zam olan sigaraya 2 TL daha zam geldi. Yapılan açıklamada en çok tüketilen sigara grubu maalesef 2 TL daha zam yapmak zorunda olduğunu söyledi. Akaryakıt, doğalgaz, elektrik zamları gibi her şeye zam yapılmaya devam ediyor. Bu zam fırtınasından etkilenen en son ürün sigara oluyor.

Açıklama yapan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar sosyal medya üzerinden de paylaşım yaptı. Sigara grubunun 2 TL zam yaptığını açıklayan Dündar, ürün fiyat listesi paylaştı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Erol Dündar yaptığı açıklama sonrasında sigara zamları fiyatlarını da paylaştı. 21.50 TL olan en düşük sigara 23.50 TL oldu. 22 TL olan sigara 24 TL, 23 TL olan sigara 25 TL, 25 TL olan sigara aise 27 TL oldu. 25.50 Olan en yüksek satılan sigara fiyatı ise 27.50 TL oldu. Bu fiyatlarla 2 TL zam gelmiş oldu.

Yapılan bu zamların devamı da bekleniyor. Bütün sigaralara teker teker 2 TL zam gelecek ve daha sonra da tekrardan maliyet hesaplaması yetmediği için zam olacak deniliyor. Bu sadece bir söylem. Yakın zamanda herşey yoluna girer inşallah...