Star Dizisi geliyor! Uraz Kaygılarlıoğlu ve Pınar Deniz başrolde!

Kanal D ekranlarında Yargı ve Show TV ekranlarında Üç Kuruş dizileri yıldızları Star dizisiyle buluştu.

Star ismiyle ekranlara gelecek yeni dizinin başrolleri Uraz Kaygılarlıoğlu ve Pınar DEniz paylaşacak.

Polis ve ünlü bir kadın arasında geçecek Star Dizisi hangi platformda yayınlanacak bilinmiyor.

Yaz aylarında çekime başlayacak dizi 2022 yılında dijital platformda yayınlanacak.