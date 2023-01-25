Son dakika transfer haberleri… Galatasaray'a büyük piyango vurdu! İnanılmaz teklif...

Sarı-Kırmızılılar, santrafor, sol bek, orta saha ve stoper transferi için yoğun mesai harcıyor. Galatasaray’ın sezon başında İtalyan ekibi Pisa’ya kiraladığı yıldız oyuncuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İşte Olimpiu Morutan ile yaşanan sıcak gelişme…

AMİR İÇİN TEKLİFİNİ YAPTI. BEKLEMEYE GEÇTİ

Cimbom’un orta saha için düşündüğü isimler arasına ise Amir Hadziahmetovic geliyor. Sarı-Kırmızılılar, Boşnak orta sahayı kadrosuna katarak kadrosunu güçlendirmek istiyor. Ancak oyuncuyu Başakşehir ve Beşiktaş da transfer etmek istiyor. Sarı-Kırmızılılar’ın bu transfer için teklifini yaptığı ve beklemeye geçtiği öğrenildi.

SPORTİNG SACHA BOEY’UN PEŞİNDE

Galatasaray’ın başarılı sağ kanat oyuncusu Sacha Boey’a ise teklifler gelmeye devam ediyor. Portekiz devi Sporting Lizbon’un önümüzdeki günlerde Galatasaray Yönetimi ile görüşmek için İstanbul’a geleceği öğrenildi. Boey için 15-20 milyon Euro arası değer biçiliyor. Bu sezon Galatasaray'da toplam 37 maça çıkan Sacha Boey, 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

PİSA MORUTAN İÇİN 3.5 MİLYON EURO VERİYOR

Galatasaray’ın sezon başında İtalyan ekibi Pisa’ya kiralık olarak gönderdiği Olimpiu Morutan ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Romen medyasından Prosport’un haberine göre Pisa, Morutan’ın sözleşmesinde 5.5 milyon Euro’luk zorunlu satın alma maddesi olmasına rağmen Galatasaray’a 3.5 milyon Euro teklif etti.

FCSB’DEN 4.1 MİLYON EURO’YA ALINDI

Galatasaray’ın teklifi kabul etmesi durumunda Pisa bu kış transfer döneminde Olimpiu Morutan’ın bonservisini alacak. Sarı-Kırmızılı Yönetimin bu durumu kendi içinde değerlendirmesi bekleniyor. Sıcak paraya ihtiyacı olan Galatasaray’ın teklifi kabul edip etmeyeceği ise büyük merak konusu. Galatasaray, Romen orta saha oyuncusunun bonservisi için FCSB’ye 4.1 milyon Euro ödemişti.

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