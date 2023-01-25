Az evvel açıklandı! Emekliye ödeme üstüne ödeme! 5.250 TL, 6.750 TL, 7.500 TL ve ek olarak 15.000 TL veriliyor!

5.250 TL, 6.750 TL, 7.500 TL ve ek olarak 15.000 TL veriliyor! Az evvel açıklandı! Emekliye ödeme üstüne ödeme! Ülkemizde emeklilerin oluşturduğu ciddi bir kitle var. Bankalar bu kitlenin maaşını kendinden alması için sürekli bir yarış halindedirler. Emekliler de en çok promosyon veren bankayı tabiri caizse didik didik araştırmaktadır. Dolayısıyla bankalar müşteri kazabilmek için değişik kampanyalar yapmaktadırlar. Bu Kampanyalardan bir tanesi de emeklilere çifte ödeme şeklinde banka reklamlarında yerini almaktadır.

Emeklilere Çifte Ödeme Kampanyası

Emeklilere çifte ödeme kampanyasını ING bank farklı bankalarda hesabı olan emeklileri kazanmak için başlatmıştır. Aynı zamanda bu kampanyadan ilk defa emekli olacaklarda faydalanacaktır.

Emeklilere çifte ödeme kampanyasından faydalanmak için ilk kez emekli olacaklar aynı bankada kalacaklarını taahhüt etmeleri ve promosyon sözleşmesini imzalamaları gerekmektedir.

Şartları yerine getiren emekliler, Emeklilere çifte ödeme kampanyası fırsatından otomatik olarak yararlanacaklardır.

3.500 TL-7.500 TL arası emekli aylığı alanlar 5.250 TL

7.500-10.000 TL arası emekli aylığı alanlar 6.750 TL

10.000 TL ve üzeri emekli aylığı alanlara ise 7.500 TL ödeme yapılıyor.

Emekliye 15 Bin TL Extra Ödeme Yapılıyor

Emeklinin yüzünü güldüren diğer bir kampanya ise 31 Ocak tarihine kadar sürecek olan acil nakit ihtiyacı için verilen kredi fırsatıdır. 12 ay vade fırsatı ile verilen bu kredi %1,54 faiz oranı ile emeklilere büyük bir fırsat sunmaktadır.Bu kampanya ile emekliye çifte ödeme müjdesi verilmiş oluyor.

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