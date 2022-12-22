Son dakika: Tek bir kere duyuruldu: Ziraat Bankasında Hesabı ya da Kartı Olanlara Müjde!

Ziraat Bankası'nda hesabınız varsa veya bankanın kart, pos cihazı vb. ürünlerini kullanıyorsanız, uygulamadaki adımları kolayca takip edebilir ve nakit sıkıntınız varsa bu sıkıntıyı gidermek için gerekli başvuruları yapabilirsiniz. Ziraat Bankası, yakın zamanda ihtiyaç kredisi başvurularını kabul edeceğini açıklamış ancak bu konuda dikkat edilmesi gereken hususlara ilişkin detaylı bilgileri paylaşmaya devam etmiştir.

50.000 TL'lik nakit ödemeyi alıp alamayacağınız tam 10 dakika içerisin de tarafınıza bildirilecektir ancak başvuru sürecini kolaylaştırmak için mobil bankacılık hizmetlerini, internet bankacılığı hizmetlerini ve SMS yöntemlerini kullanarak vakit kaybetmeden başvurabilirsiniz. Ziraat Bankası bir devlet bankası olduğundan dolayı vatandaşların nakit ihtiyacını karşılamada ki görevini kendi adına üstlenmiştir.

Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kampanyaları, başvuru sürecinde kolaylıklar, en kolay ve uygun ödeme seçenekleri ile nakit sorununuzu çözmek için gerekli tüm adımları atmaktadır. Aynı şekilde kredi ödemeleri de 3 ay erteleme ile başlamaktadır ancak 36 aya varan ödeme seçenekleri ile de değerlendirebilirsiniz. Kampanyadan hemen yararlanmak için 7 gün içerisinde Ziraat Bankası şubeleri üzerinden ya da telefon ile başvuru işlemini tamamlamanız gerekmektedir.

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