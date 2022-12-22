Memura, Emekliye, İşçiye %35 Zam! Son Dakika Duyuruldu, Ocak Zammı İle İlgili Gelişme

Memura, Emekliye, İşçiye %35 Zam! Yılbaşından kısa bir süre önce, yakın zamanda açıklanan enflasyon verilerinin ardından memur ve emekli maaşları yeniden güncellenecek. Enflasyon her geçen gün arttı ve %50'ye ulaştı. Son günlerde verilen demeçler çerçevesinde, yükselen enflasyonla birlikte Ocak ayı zam hesaplaması da yavaş yavaş hesaplanmaya başlandı. Ocak ayı yürüyüş verilerini ve genişletilmiş hizmet imkânları ve koşullarına ilişkin bilgilendirici bir açıklama yayınlayan bakanlık, bu yıl emekliler için geniş çaplı zam yapılmasına karar verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yılbaşından hemen önce konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bu milyonlarca emekli ve memuru ilgilendiren haberin detaylarını bu haberde bulabilirsiniz. Çok yakında memurun maaşını ve emeklinin maaşını enflasyona ezdirmeyecek zam yapılacak. Memur ve emeklilerdeki artış yeni yılda belirginleşecek. Emeklilere yapılacak zam nedeniyle yeni zamlarla emeklilerin maaşları en az 5 bin TL’ye çıkacak.

Emekliler, uygun hizmet standartlarından da faydalanma olanağına sahiptir. Memurlar üzerindeki tarife artışları da kademeli olarak tamamlanıyor. Devlet memurlarına yapılan zamların yeni güncelleme ile 15 bin TL seviyesine yükselmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zam haberinin doğrulanmasının ardından halk arasında bir heyecan havası oluştu. ‘Güçlü Türkiye Güçlü Ekonomi ‘ gayesi kapsamında emekli maaşları ve memur maaşları yeniden düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dönemde hizmet kapasitesini arttırarak ayrıcalıklı bir hizmet ağı sunmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı tarafından verilen açıklamada, söz konusu zamların gelecekte hem memurlara hem de emekli maaşlarına yansıması umulmaktadır.