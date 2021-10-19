Son dakika: TC vatandaşlarına bankalardan yardım parası veriliyor

Son dakika t.c. vatandaşlarına bankalardan yardım parası veriliyor: Bankalar yapmış olduğu kampanyalar ile son zamanlarda oldukça önemli olmaktadır. Bankalardan kredi ve kredi kartı kullanan kişilerin bir diğer para bulabilecekleri kampanyalardan bir tanesi olan nakit avans kampanyaları da sürekli olarak güncellenerek devam etmektedir.

Çok fazla kişinin bilmemesine rağmen bankalar üzerindeki hesaplarınızın artı para olarak sizlere işlemi yapılacağı kampanyalar bulunmaktadır. Kredi başvurusu gibi yapacağınız bu başvurular sonrasında sizin Kredi notunuza göre ödeme verilecek ve onaylanan bu Kredi mevduat hesabı artı para olarak sizin hesabımıza yatacaktır.

Almış olduğunuz bankalardan kredi ödemelerinde verilen nakit limiti sizlere yardım parası olarak ödenmektedir. Artı para hesabınıza yattıktan sonra ne zaman kullanırsınız o zaman ödemeye başlarsınız.

Ziraat bankası'ndan hemen ödeme imkanı

Kamu Bankası olan Ziraat Bankası t.c. vatandaşı olan kişilere yardım parası desteği olarak nakit avans imkanı sunmaktadır. Ziraat Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilere yapmış olduğu gibi nakit avans limitlerine başvuru yapacak olan kişilere de belirtilen limitler dahilinde hızlı bir şekilde onay vermektedir. Ziraat Bankası ve diğer bankalardaki hesaplarınız üzerinde banka kredi politikalarına uygunsuz bir durum yok ise banka sizlere hızlı bir şekilde sonuç verecek ve onaylanan artı para limiti hesabınıza yatırılacaktır.

Garanti bankası'ndan artı para imkanı ve kredi imkanı sunuluyor

Garanti Bankası da dijital bir banka olmasından dolayı başvuru yapacak olan kişilere online olarak hizmet vereceğini duyurdu. Garanti Bankası ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişilere belirtilen şartlar dahilinde hemen onay vereceklerdir. 36 ay vadeye kadar ve ilk taksit ödemesinde 3 ay ertelemeli olarak banka üzerinden dijital Kredi de kullanabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız ve kredi notu 1200 ve üzerinde olmanız durumunda sigortalı olarak çalışan ve emekli olan kişi olmanız ile beraber Garanti Bankası üzerinden mobil uygulama ile hemen onay alabilirsiniz.

TEB bankası'ndan anında ödeme

Cepte teb Bankası üzerinden anında ödeme alabileceksiniz. TEB bankasının kurmuş olduğu dijital banka olan ve şubesiz bankacılık hizmeti veren cepte teb Bankası artı para ve ihtiyaç kredisi kampanyası hızlı bir şekilde devam etmektedir. 10.000 TL'ye kadar kartı para 100 bin TL'ye kadar da ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişiler cepteteb mobil uygulamasına girerek buradan işlem yapabilirler.