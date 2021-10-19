Müşterisi olmayanlara da gişelerden ödeme yapılıyor: Bugün başlayan başvuru sonrasında kuyruklar oluştu

PTT üzerinden son dakika yeni bir kampanya duyurusu yapıldı. PTT müşterisi olan da olmayan kişilerde artık PTT üzerinden kredi kullanabilecekler. PTT son dakika yapmış olduğu kredi kampanyası ile birlikte 80 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde kredi onayı vereceğini duyurdu.

PTT ile aktif banka anlaşması ile verilecek olan bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılmak isteyen kişiler PTT şubelerine giderek müşterisi olsa da olmasa da artık onay alabiliyor. Bilindiği gibi daha önceleri PTT şubelerinden emekli maaşı almanız durumunda sizlere kredi onayı verilmekteydi.

PTT bu durumu aşarak artık ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen 18 yaşından büyük olan herkese Kredi imkanı sunacağını duyurdu. Ptt ve aktif bank'ın yapmış olduğu anlaşma sonrasında ki tüm Kredi politikalarına uygun olan müşteriler hemen onay alabileceklerdir.

PTT üzerinden aktif bank kredi başvurusu nasıl yapılır?

PTT üzerinden aktif bank kredi başvurusu yapmak için en yakın PTT şubesine giderek işe personelinden ihtiyaç kredisi başvuru formu almanız gerekiyor. PTT ve aktif bank üzerinden yapılan anlaşma ile birlikte ihtiyaç kredisi başvuru formunu dolduran kişilerin girişleri yapıldıktan sonra kredi sonucu cep telefonlarına mesaj olarak gelecektir. İhtiyaç kredisi başvurusu yaptığınızda sizlere 80 bin TL'ye kadar değerlendirme yapılacak ve bu değerlendirme sonucunda onay alan emekli ve sigortalı olarak çalışan kişiler PTT gişe personeli ile birlikte Kredi kullanımını gerçekleştirecektir.

Aktif bank'tan sms ile de onay veriliyor

SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler de müşterisi olsa da olmasa da n kolay kredi kampanyasına başvuru yaparak ne kadar kredi onayı aldığını görebilirler. Aktif bank SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız 3050 numarasına Kredi yazın boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak gönderin. PTT üzerinden emekli maaşı alan kişiler ise PTT yazıp boşluk bırakıp t.c. kimlik numaralarını yazarak 3050 numarasına göndermeleri gerekiyor.

Yapılan bu gönderme sonrasında onay olan kişiler hemen Kredi sonucunu belirleyecek olan mesajı aldıktan sonra kredilerini isterse PTT şubelerinden isterlerse ve internet bankacılığı üzerinden kullanabilirler. PTT aktif bank kredi onayı alan kişilerin PTT şubelerine gidecek zamanı yoksa iş adreslerinde veya ev adres verin dede personelin sizin vermiş olduğunuz adreste gelerek işlem yapması ile birlikte de kredi kullanabileceksiniz.