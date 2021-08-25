Son Dakika, TC Vatandaşlarına 3000 TL Ödenecek

Acil nakit sağlamak için bankalardan düşük limitli kredi alacaklara yeni müjde var. Artık bankaya gitmenize gerek kalmadan 3000 TL alıp, alamayacağınızı öğrenebileceksiniz. Üstelik bankalardaki kredi notu yüzünden onay alamayan kişilerde 3000 TL'ye kadar acil nakit ihtiyaçlarını karşılayabilecekler. Son dakika haberi olarak yayınlanan bu 3000 TL kredi kampanyası özel ve kamu bankaları tarafından başlatılmıştır. Bankaların kendi politikaları ve kendi uyguladıkları faiz oranları ile müşterilerine destek verilecektir. Bankalardan 3000 TL acil nakit kredisi kullanacak olan kişiler, kredi onayı aldıklarında da banka hesabı varsa şubelere gitmeye gerek yok. Kredi alacak olan kişiler, uygun faiz oranları ile birlikte, kredilerini aynı gün içinde kullanabileceklerdir. Şimdi sizlere bu kampanyayı yapan bazı bankaları verelim...

Akbank 3000 TL Ödeme

Akbank özel bankalar arasında en çok kredi veren bankalar arasında gösteriliyor. Özellikle acil ihtiyacı olan kişilere, düşük faizlerle istedikleri zaman yardımcı oluyor. Akbank düşük faiz oranları ile 3000 TL kredi başvurusu yapmak isteyen kendi banka müşterilerine masrafsız krediyi Akbank Direkt uygulaması üzerinden veriyor. Akbank hesabınız varsa, Akbank direkt uygulamasına girebilir ve buradan kredi başvurusunu yapabilirsiniz. Akbank 3000 TL ödeme alacak kişilere, uygun bulması durumunda onay verecek ve kredileri hemen hesaplarına atabileceklerdir. Akbank SMS kredi ile de müşterilerine kredi imkanı sunacaktır. SMS ile kredi başvurusu yapacaksanız, Kredi yazın boşluk bırakın ve TC KİMLİK numaranızı 4425 numarasına gönderin. Bu şekilde kredi başvurusu yapmış olacaksınız.

Düşük Kredi Notu Olanlara Aktifbank'tan 3000 TL Ödeme

Kredi notu yüzünden onay alamayanlara da bankadan haber var. Kredi notunuzu dert etmeyin sloganı ile birlikte, anında kredi kullandıracak Aktifbank, nkolay kredi kampanyası ile 36 ay vadeli kredi veriyor. Başvuru yapmak isteyenler, nkolaykredi.com.tr adresine girebilir ve bu siteden kredi başvuru formunu doldurup hemen onay alabilirler. Kredi notu düşük olan kişiler bu kredileri kullanmak için ev veya iş adresine gelecek Aktifbank personelinden yardım alacaklardır. 3000 TL kredi alacak kişinin eğer Aktifbank hesabı veya passolig kartı varsa, banka şubelerine gitmeden de kredi kullanabilecektir.

Denizbank'tan Hemen Onaylı 3000 TL Kredi

Bir diğer özel banka olan Denizbank üzerinden de 3000 TL ödeme yapılacak. Kredim TC KİMLİK yazarak 3280 numaranıza gönderirseniz, 5 dakika içinde kredi onayı alıp alamadığınızı görebileceksiniz. Denizbank resmi internet sitesi ve bankanın ATM'si üzerinden de kredi başvurusu yapabilirsiniz. Denizbank hemen onaylı verdiği bu kredilerde 3000 TL'ye kadar 36 ay vadeli ve kişilerin kredi notuna göre faiz oranı uygulamaktadır. İhtiyaç kredisi kampanyası dahilinde kredi notunuz yüksek ise banka sizlere daha yüksek limitlerde de kredi imkanı sunacaktır. SMS atarak onay alan ve banka hesabı olmayan kişiler, onaylı mesajları ile birlikte en yakın Denizbank şubesine giderek kredi kullanabilecektir.