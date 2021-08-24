İkimizin Sırrı Neva Annesi ile İlişkisini Anlattı

ATV ekranlarında seyirci karşısına çıkan İkimizin Sırrı isimli televizyon dizisi projesinden Neva karakterine hayat veren başarılı oyuncu Leyla Feray, önemli açıklamalarda bulundu. Bir süre önce yayın hayatına başlayan yeni dizi İkimizin Sırrı’nda izleyici karşısına çıkan ünlü oyuncu Leyla Feray, sergilediği oyunculuk performansı ile beğeni topladı. Eşinin ölümü ardından küçük kızı ile birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Neva isimli karakteri canlandıran oyuncu, ailesi hakkında samimi açıklamalar gerçekleştirdi ve annesi ile olan ilişkisi hakkında da konuştu.

Kendi annesi ile ilişkisi hakkında önemli açıklamalar gerçekleştiren ünlü oyuncu Leyla Feray, anne kız bağlarının her zaman çok güçlü olduğunu söyledi. Dışarıdan çok görünmese de geleneksel bir aile olduklarını söyleyebileceğini ifade eden ünlü oyuncu Leyla Feray, tatillerde ve özel günlerde bütün ailenin bir araya gelmelerine dikkat ettiklerini aktardı. Güzel sofralarda buluştuklarını açıklayan oyuncu, ailesinin her ferdi ile arasındaki bağın son derece güçlü olduğunu da söyledi.

Çocukluk zamanında aile büyüklerinden aldığı en önemli öğüt hakkında da konuşan ünlü isim, kendisi gibi olması gerektiği ile ilgili öğüt aldığını dile getirdi. İkimizin Sırrı isimli dizide Özen Yula'nın başlangıç sahnesinde “ancak kendin gibi olursan mutlu olursun” şeklinde yazı yazdığını paylaşan ünlü isim, ailesi ve dizi arasındaki benzerliği de aktardı. Bunun yanı sıra sevgi ve saygı dolu olmak ve doğa ile canlılara karşı dikkatli davranmak hakkında da öğüt aldığını dile getirdi.

Sakin ve düzenli bir hayatı olduğunu açıklayan ünlü oyuncu Leyla Feray, hayatını bir şekilde devam ettirmeye çalıştığını açıkladı. Gözlerden uzak yaşamaya çalışmak gibi bir çabası olmadığını ifade eden ünlü oyuncu, yaşantısının ise daha çok bu yönde olduğunu ifade etti. Hayatının olmazsa olmazları olarak ise ailesi ve sevdikleri olduğunu açıklayan ünlü isim, dikkatleri üzerinde topladı.