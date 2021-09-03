Son Dakika: TC Kimlik Numarasına Göre Hesaplara Yatıyor, Limitler Belirlendi, Başvuru Yaparak Alabilirsiniz

Akbank'tan yeni kredi kampanyasını açıkladı. Nakit ihtiyacı olan 18 yaş üzeri vatandaşlara Akbank 3 ay ertelemeli kredi kampanyası başlattı. Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası ve cep telefonu bilgileri ile bu kredi kampanyasına başvuru yaparak onay alan müşteriler anında kredi imkanından yararlanabilecek.

Faiz oranları Kredi Koşulları ve Yıllık Maliyet oranları tablosunda Akbank resmi internet sitesinde belirtilmiştir. 3 ay ertelemeli kredilerimizi Akbank şubelerinden, Akbank Direkt İnternet veya Mobil’den başvuru yapabilir onaylanan kredinizi anında kullanabilirsiniz. İlk ödeme en fazla 92 gün ertelenebilir.

3 ay ertelemeli kredinin vadesi en fazla 33 ay uzatılır. Ödemesiz dönem sonunda ilk ödemede erteleme faizi ücreti tahsil edilir. Bir sonraki aydan itibaren taksit ödemeleri başlar. Kredimakbankta.com sayfasından T.C. vatandaşlık numarası ve güncel cep telefonu bilgisi girilerek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunulabilir.

Başvuru sonuçları SMS ile iletilecektir. Akbank müşterisi olmayanlar kredi kullanım işlemi onay aldıktan sonra şubeye gitmeleriyle tamamlanır. Yani kişi eğer başka bir bankanın müşterisi ise Akbank şubesine giderek en kısa sürede müşteri başvurusu yapıp Akbank üzerinden maaşınızı almaya başlamanız oldukça kısa bir işlemdir. Bu işlem sonrası kişi belirli kredi koşulları kişiye sunulur. Bu kredi koşullarını karşılayan her vatandaş Akbank şubelerine giderek yada online şekilde başvuru yapabilir. Kişi bu krediyi almak için en önemli koşulu ise kredi notudur.

Kredi notu her vatandaşın çalışma şartlarına bağlı olarak bankalar tarafından verilen bir puandır. Bu puana bağlı olarak kişiye kredi veya kredi kartı imkanı sağlanır. Kişinin eğer ödenmemiş kredi veya kredi kartı borcu gibi bankaya bağlı borçları bulunuyor ise kredi notu düşerek bir sonraki kredi alımında sorun yaşatacaktır. Bu sorun sadece Akbank değil birçok farklı banka da aynı şekilde bilgileriniz görülecektir.

Akbank Kredi Alma Şartları Nelerdir?

Kişinin Akbank üzerinden kredi alabilmesi için ilk koşul Akbank kart yada Akbank müşterisi olması gerekir. Bununla birlikte kişinin kredi notunu da uygun oranda olması gerekir. Kişinin kredi notu çok düşük ise kişinin belli bir kefile ihtiyacı vardır. Kefil olacak kişinin 1 derece yakın olması kesinlikle kabul edilmez. Bununla birlikte belirli İkametgah belgeleri ile gelir belgesi ile en yakın Akbank şubesine giderek kefil olma formlarını doldurması gerekir. Sadece bu kadarla kalmayıp başvuru yapacak kişinin de belirli şartlara sahip olması gerekir. Gelir belgesi ve İkametgah belgesine ek olarak kendi adına ait son 3 ait telefon hariç faturaya ihtiyacı vardır.