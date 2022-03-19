Son Dakika: TC kimlik numaranıza 5100 TL ödeme yatmış olabilir. Kimlik numarası üzerinden 5100 TL ödeme almak isteyen vatandaşlara son dakika kampanya duyurusu yapıldı.

Para ihtiyacı olan vatandaşlar başvurularını yapmak istiyorlarsa Denizbank ve Yapı Kredi Bankası üzerinden başlatılan son dakika kampanyası ile birlikte t.c. kimlik numarası üzerinden 5100 TL ödeme alabilecek.

Denizbank ve Yapı Kredi Bankası 5100 TL'ye kadar ödeme alacak olan vatandaşlar banka kredi puanı 1200 ve üzerinde olması durumunda ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacaktır. Acil nakit ihtiyacınızın olması durumunda Denizbank sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verirken Yapı Kredi Bankası da aynı gün içinde sizlere Kredi sonucunu vermektedir.

Denizbank üzerinden 5100 TL ödeme başvurusu nasıl yapılır?

Denizbank üzerinden 5100 TL ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar bankanın sms kredi servisini kullanarak cep telefonları üzerinden hemen Kredi başvurusunda bulunabilecek. SMS ile kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar 5 dakika içerisinde Kredi sonucunu öğrenebilecekleri bu kampanyaya katılmak istiyorlarsa kredim yazıp boşluk bırakıp TC kimlik numarasını yazarak bu mesajı 3280 numarasına göndermeleri yeterli olacaktır.

Denizbank üzerinden başvuruda bulunacak olan kişiler ayrıca resmi internet sitesi üzerinden de işlem yaparak nakit kredi kullanabilir.

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için hızlı bir şekilde yeni bir kampanya başlattığını duyurdu. Acil kredi ihtiyacınızın olması durumunda banka üzerinden kredi kullanacak olan vatandaşlar sms ile 5 dakika içerisinde sonucu öğrenebiliyor. Bireysel yazın boşluk bırakın t.c. kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın aylık gelirinizi yazarak bu mesajı 4411 numarasına göndererek ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunun. Sizlerde bu şekilde yapmış olduğunuz Kredi başvurusunda onay alırsanız en yakın banka şubesinden kimliğiniz ile birlikte veya banka şubesine gitmeden internet sitesi aracılığı ile nakit kredi kullanabilirsiniz.