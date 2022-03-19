Son Dakika… EYT İçin Hükümet Tamam Diyor! EYT’lilere Flaş Haber Geldi! Emeklilik İçin 49 Yaşı Tamamlama Koşulu Geliyor

EYT ile alakalı son dakika haberleri geliyor. Bugün gelen açıklamaya göre hemen hemen 6 milyon EYT’li birey sevindi. EYT’lilere gelen bu haberde 49 yaşı tamamlama şartı da yer alıyor. Emeklilik için yepyeni formüller üretilmeye devam ediyor. 2022 senesi EYT düzenlemesi neticesinde 49 yaşını dolduran bir birey 700 gün kadar prim desteği ile beraber emekliye ayrılabilecek.

Bu şekilde EYT’liler için etkili olan bir prim desteğinin de meydana getirilmesi temel amaç ediniliyor. En çok da 49 yaş sınırına takılanlar için yeni bir fırsatın olanağından söz etmek imkanlı hale geliyor. Bir yandan da son günlerde farklı yöntemler üzerinde durulduğu söyleniyor. Düzenlemelerde dikkat edilen en büyük detay ise yaş konusu oluyor diyebiliriz.

Kararların alınması konusunda da en hakim olan görüş, belirli bir yaş düzeyinin altında yer alanlar için emeklilik sürecinin çıkmamasıdır. EYT’li olanlar için bir düzenleme yapılsa dahi bu yaş sınırı 49 olarak biliniyor. Yaş meselesinde yer alan sınır şartı ise 49 yaşın tamamlanması ve 50 yaşın içinde yer alınması biçiminde güncellenmiştir.

Bu duruma ilave olarak gelen düzenlemeler ise mağduriyeti yüksek düzeyde giderebilecek gibi görünüyor. Bu konu, uzunca bir süredir mecliste konuşuluyor. İlerleyen günlerde neler olacağı ise merak ediliyor.