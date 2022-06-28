Son Dakika! Sigortalı Olarak İş Yerinde Çalışanlara Bankadan 77000 TL Ödeme Verilmektedir ...

77.000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi kullanacak olan vatandaşlar için Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası kampanya yapacağını duyurdu. Sigortalı olarak çalışıyorsunuz ve bankalar üzerinden kredi kullanmak istiyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek hızlı bir şekilde işlemlerinizi yapabilecek onaylanan tutarı aynı gün içinde hesabınıza yatırabileceksiniz. 77.000 Kredi kampanyasına başvuru yapacak olan vatandaşlar 36 ay vadeli olarak işlemlerini gerçekleştirebiliyor. 77.000 ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlar Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası üzerinden işlemlerini kolay bir şekilde gerçekleştirebiliyor.

Yapı Kredi Bankası üzerinden kredi başvurusu nasıl yapılır?

77.000 TL ihtiyaç kredisi kampanyasına katılarak Kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara düşük faizli kredi verecek olan Yapı Kredi Bankası 36 ay vadeye kadar işlem yapacağını açıkladı. Yapı Kredi Bankası üzerinden SMS ile kredi başvurusu yaparak hemen işlem yapabilecek ve onaylanan tutarı aynı gün içinde hesabınıza yatırabileceksiniz. Sms ile bireysel ihtiyaç kredisi başvurusunda bulunmak istiyorsanız bireysel yazın boşluk bırakın t.c kimlik numaranızı yazın boşluk bırakın ve aylık gelirinizi yazarak bu mesajı 44 11 numarasına gönderin. Gönderilen mesaj sonrasında banka 5 dakika içerisinde sizlere Kredi sonucunu verir onaylanan tutarı aynı gün içinde hesabınıza yatırarak alırsınız.

Garanti Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası resmi internet sitesi üzerinden kredi başvurusunda bulunacak olan vatandaşlara kendi banka şubeleri üzerinden kimlikleri ile birlikte işlem yapıyor. Garanti Bankası kredi kullanacak olan vatandaşlar için kimlikleri ile birlikte işlem yapmak istiyorlarsa banka kredi puanı 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Garanti Bankası şubelerinde giderek kimliğinizle birlikte başvuru yaptıktan sonra 24 ay vadeli 77.000 Kredi kullanabilirsiniz.