Emekliye Devlet Destekli 8500 TL Üzerinde Ödeme Yapılıyor! Başvuru Yapan Emekli Hesabına Alıyor ...

Emekli vatandaşlar para ihtiyaçları olması durumunda devlet destekli olarak verilen ihtiyaç kredisi kampanyalarına katılarak 8.500 TL ödeme alabiliyor.

Emekli maaşınızı eğer Ziraat Bankası VakıfBank Halkbank ve PTT üzerinden alıyorsunuz devlet destekli olarak verilecek ve kredi notuna bakılmadan onay verilecek olan 8.500 TL ve üzerindeki kredilerde hızlı işlem yapabilirsiniz.

Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız bu kamu bankaları vatandaşlara banka şubeleri üzerinden kimlikleri ile birlikte gelir belgesiz ve masrafsız emekli kredisi veriyor. Temmuz ayı sonuna kadar başvurularını gerçekleştirmek isteyen kişilere 36 ay vadeli olarak 50.000 TL'ye kadar yapılacak olan ödemelerde banka gelir belgesi istemeden ve düşük faiz oranları ile kredi imkanı sunmaktadır. Devlet destekli olarak alacağınız bu kredilerde emekli maaşınızın kamu bankaları üzerinden olması şartı vardır.

Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank ayrıca borç kapatma kredisi kullanmak isteyen emeklilere de hızlı bir şekilde kredi onayı imkanı sunmaktadır. Emekli maaşınızı Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden alıyorsanız veya maaş taşıma işlemlerine bu bankalara yaptıysanız şubelere giderek diğer bankadaki olan borçlarınızı da kapatacak yüksek limitli krediler kullanabilirsiniz. 50.000 TL üzerindeki kredilerde 100.000 TL'ye kadar onay alırsınız 24 ay vade 100.000 TL üzerindeki kredilerde ise 12 ay vadeli olarak işlem yapılıyor. Yüksek limitli kredilerde düşük vade yapıldığı için gelir durumunuzun da yüksek olması banka tarafından istenmektedir.

PTT üzerinden başvuru yapacak olan kişiler de kamu bankalarında olduğu gibi emekli maaşını PTT üzerinden alması gerekiyor. Emekli maaşınızı PTT üzerinden alıyorsanız başvurunuzu gerçekleştirerek 8500 TL ve üzerinde kredi kullanabilir ve emekli kredisi adı altında ihtiyacınızı giderebilirsiniz. PTT ayrıca SMS ile kredi imkanı sunmaktadır. Sms ile PTT kredisi başvurusunda bulunmak isteyenler PTT yazıp boşluk bırakıp kimlik numarasını yazarak 30 50 numarasına mesaj gönderebilir. Yapılacak olan kredi başvuruları PTT üzerinden değil aktif Bank üzerinden verileceği için kredi başvurusu değerlendirmesini aktif Bank yapmaktadır. PTT şubelerine giderek tek kişi işlemleri personeli yardımı ile birlikte Kredi başvurunuzu yapabilir ve onaylanan tutarı hemen aynı gün içinde kullanabilirsiniz.