Son Dakika: SGK Üzerinden 10.000 TL - 20.000 TL Ödeme Veriliyor, Bankalar Aracılık Yapıyor

Sgk üzerinden destek alarak, 10000 TL ve 20000 TL'ye kadar bankalar üzerinden ödeme alabilirsiniz. Son dakika kampanyası ile birlikte 36 ay vadeli nakit kredi kampanyası başladı. Acil para ihtiyacı olan vatandaşlar için yapılan bu kampanyalarda, SGK destekli olarak 20000 TL'ye kadar nakit kredi kullanabileceksiniz. Sgk, yapmış olduğu duyuru ile birlikte emekli maaşı olan ve asgari ücretle çalışan kişiler, kamu bankaları üzerinden 20000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilecek.

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden alabileceğiniz bu kredi destek kampanyasına katılmak isteyen vatandaşlar, belirli kredi politikalarına uygun olması durumunda ihtiyaç kredisi kullanabilir. Emekli olan kişilerin emekli maaşları bu banka üzerinden alması ile birlikte kredi başvurusu yapabilecekleri gibi, ayrıca diğer emekli kampanyalarından da faydalanabilecekler.

Emekli olan kişiler haricinde sigortalı olarak çalışan kişilerde bazı şartlar uygun olması gerekiyor. Sigortalı olarak bir işyerinde çalışıyorsanız, kredi notu 1100 ve üzerinde olan vatandaşlar, ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilir. Son çalıştığımız işyerinde ayrıca 6 aydır çalışıyor olmanız ve düzenli olarak bir gelirinizin olması gerekmektedir. Eğer bu belirtilen şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden istediğiniz zaman kredi başvurusu yapabiliyorsunuz.

Ziraat Bankası

Kamu bankası olan Ziraat Bankası tarafından ihtiyaç kredisi kullanacak olan kişilerin emekli olması durumunda 10 bin TL asgari ücretle çalışıyor olması durumunda ise 20000 TL 36 ay vadeli kredi kullanabilir. Ziraat Bankası, asgari ücretli çalışan vatandaşlar için özellikle kampanya yapmaktadır. Ziraat Bankası, ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar, ilk taksit ödemelerinde 3 ayda, erteleme yapma imkanı da sunmaktadır.

Ziraat Bankası üzerinde hesabınız varsa, bankanın mobil uygulamasına girerek yedigün yirmidört saat, hem bankacılık işlemlerinizi yapabilir hemde bankadan ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.