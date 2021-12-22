Emeklinin Beklediği Son Dakika Haberi Açıklandı, Akşam Duyurusu Yapıldı, Hesaplara 3000 TL Ödeme Yatıyor

Emekli olan vatandaşlar, nakit sıkıntısını gidermek için bankaların nakit avans kampanyalarına başvuru yapabilmektedir. 3000 TL ve üzerinde nakit avans limitine başvuru yapmak isteyen kişiler, hem kamu bankalarından hem de özel bankalar üzerinden bu kampanya için başvuruda bulunabilir. Kendi maaş almış olduğunuz banka hesabı üzerinden ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen kişiler belirli şartları uygun olması durumunda 36 ay vadeye kadar bu banka üzerinden kredi veya 12 ay vadeli taksitli nakit avans limiti kullanabiliyor. 3000 TL ve üzerinde nakit avans limitine başvuru yapmak isteyen emeklilerin banka kredi notu oldukça önemli olacaktır.

Bankalar üzerinden kendi hesabınız aracılığı ile artı para olarak hesabınıza yüklenecek olan 3000 TL nakit avans limiti 12 ay vadeye kadar böyle bileceğiniz ve geri ödemesini yapabileceğiniz bir nakit limit olmaktadır.

Ziraat Bankası

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, 3000 TL artı para başvurusunda bulunabiliyor. Ziraat Bankası üzerinden, kaidesi kullanmak istemeyen de artı para almak isteyen kişiler banka hesapları üzerinden alacakları internet bankacılığı şifresiyle birlikte 3000 TL ve üzerinde nakit kredi veya nakit avans limiti başvurusunda bulunabilir.

Ziraat Bankası üzerinden emekli maaşı alan kişiler mobil uygulama üzerinden başvurularını yaparak hemen sonuçları da görebilirler. Ziraat Bankası yapmış olduğu bu kampanya ile birlikte emekli maaşını kendi bankasından alan kişilere kredi ve promosyon ile birlikte nakit avans imkanı da sunarak acil zamanlarda para ihtiyaçlarını gidermek istemektedir.

Akbank

Akbank üzerinden nakit kredi kampanyasına başvuru yaparak, işlem yapmak isteyen vatandaşlar, Akbank direkt uygulamasına girerek buradan 3000 TL artı para başvurusunda bulunabilir. Akbank, kendi bankasından maaş alan vatandaşlar için yapmış olduğu bu kampanyada, sizlere 5 dakika içerisinde sonuç verecektir. Akbank 3000 TL ve üzerinde artı para başvurusu yapmak isteyen kişiler ayrıca, müşteri hizmetleri numarasını arayarak da işlem yapabiliyor.

Vakıfbank

Vakıfbank 3000 TL ve üzerinde artı para başvurusunda bulunmak isteyen müşterilerine Vakıfbank mobil uygulaması üzerinden işlem yaparak kolaylık sağlamaktadır. Emekli maaşınızı bu banka üzerinden alıyorsanız Vakıfbank mobil uygulamasına girerek buradan artı para başvurusunda bulunabilirsiniz.