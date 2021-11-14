Son Dakika: Şekerbank maaşın 23 katına kadar kredi kampanyası başlattı

Şekerbank maaşın 23 katına kadar kredi kampanyası başlattı. Sizlerde maaşınızın 23 katına kadar Şekerbank üzerinden kredi başvurusu yapabilirsiniz. 60 ay vadeye kadar en fazla 150.000 TL kredi alacağınız bu kredi kampanyasına katılmak için, banka ne gibi şartlar istiyor şimdi bunlardan bahsedelim.

Şekerbank , kredi başvurusu yaptığınızda, sizin gelir durumunuza göre limit belirleyen bankalardan birisidir. Ne kadar kredi çıkar diye merak ediyorsanız, banka kredi notunuzun yüksek olması durumunda, maaşınızı da bu banka üzerinden alıyorsanız, 23 katına kadar kredi alabilirsiniz. Alacağınız bu kredilerde, ihtiyaç kredisi, borç kapatma kredisi, düğün kredisi, emekli kredisi gibi krediler olarak kullanacaksınız. Başvuru yapacak olan kişilerin şartlara uygun olmaları durumunda hemen onay alacaklarını söylemek istiyoruz. Dilerseniz şimdi sizlere Şekerbank maaşın 23 katına kadar kredi nasıl alınır, bunun bilgilerini verelim.

Başvuru İçin Şartlar Nedir?

Kredi alabilmeniz için bazı şartlara ihtiyaç duyulmaktadır. Şekerbank, ihtiyaç kredilerinde kişilerin tc kimlik numaralarına giriş yaparak, hemen ne kadar onay alacaklarını, kredi sicillerini görecektir. Bu yüzden başvuru yapan kişilerin en az 1100 ve üzerinde kredi notu olması, banka sicillerinin düzgün olması gerekmektedir. Kredi başvurusu yaptığınızda, banka ayrıca sizin gelir durumunuza bakacak ve bu gelir durumunuza göre kredi imkanı sağlayacaktır. Bankalarda sorunlu olan, icralık olan kişiler maalesef onay alamayacaklardır. Şartlara uygun olduğunuzu düşünüyorsanız, bankanın yaptığı bu son kredi kampanyası olan Şekerbank 23 katına kadar kredi başvurusu yaparak, ihtiyacınızı anında giderebilirsiniz.

Şekerbank İhtiyaç Kredisi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Şekerbank kredi başvurusu banka şubelerinden yapılmaktadır. Size en yakın Şekerbank şubesine giderek, istediğiniz kredi miktarını söyleyip, anında kredinizi kullanabilirsiniz. Şekerbank üzerinden 60 ay vadeye kadar 150.000 TL’ye kadar değerlendirilecek bir kredi kullanabilirsiniz. Bu kredileri kullandığınızda, banka şartlarına uygun olmanız şarttır. Banka şubesinden kimlik ve gelir belgenizi vermeniz yeterlidir.

Eğer emekliyseniz, emekli maaşınızı bankaya taşımanız gerekiyor. Ama eğer çalışan iseniz en az 3 aylık sigortanızın olması durumunda bankadan kredi onayı alabileceksiniz. Şekerbank ihtiyaç kredilerinde kişilerin kredi skoruna göre faiz oranı uygular. 3.000 TL maaşı olan birisi 69.000 TL kredi kullanabilmektedir. Bu alacağınız kredi ile diğer banka kredi ve kredi kartı borçlarınızı da kapatabilirsiniz.

Şekerbank Borç Kapatma Kredisi

Banka bu ihtiyaç kredisi haricinde ayrıca, borç kapatma kredisi imkanı da vermektedir. Yine maaşınızın 23 katına kadar banka kredi kullandırmaktadır. Kredi başvurusu yapmak için, Şekerbank şubelerine gittiğinizde, sizin tüm kredi ve kredi kartı borçlarınızı hesaplayacaklar ve ona göre kredi kullandıracaklardır.

Eğer verilen limit üzerinde kredi talebiniz varsa, bankaya taşınmaz bir ipotek vererek, ipotekli ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Şekerbank, bu şekilde sizlere vereceğiniz ipoteğin ekspertiz değerinin %50’sine kadar ihtiyaç kredisi verecektir. Yüksek limitli kredilerde Şekerbank’ın bu kredi kampanyasını kullanabilirsiniz.