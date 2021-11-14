Emekliye 3000 TL ödeme kasım ayı sonuna kadar devam edecek

Emekli olan kişilere özellikle Ekim ve Kasım ayları içinde verilen nakit avans kampanyaları 3000 TL'ye kadar çıkmış ve bu kampanya kasım ayı sonuna kadar devam edeceği duyurulmuştu. Emekli olan kişiler Ekim ve Kasım ayları içerisinde kendi maaş bankaları üzerinden 3000 TL artı para başvurusu yaparak kendi emekli maaşı hesapları üzerinden artı para kullanabilecekler. Kredi kartlarında verilen nakit avans limitleri şimdilerde ise bankamatik kartı hesaplarımda da verilmeye başlandı. Emekli maaşı almış olduğunuz hesap üzerinden başvuru yaparak 3000 TL'ye kadar ödeme alabilirsiniz. Başvurular banka şubeleri bankaların müşteri hizmetleri numarası ve banka mobil uygulamaları üzerinden istediğiniz zaman yapılabiliyor.

Kamu bankaları 3000 TL ödeme

Emekli maaşını kamu bankaları üzerinden alan vatandaşlar emekli maaşları hesapları üzerinden 3000 TL nakit avans limiti ne başvuru yaparak hemen onay alabilir. Emekliye 3000 TL ödeme alacak olan kişiler Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank üzerinden almış oldukları emekli maaşı hesaplarından internet bankacılığı şifresi oluşturmalı ve bu oluşturdukları şifre ile birlikte bu bir uygulamaya giriş yaparak kredili mevduat hesabı başvurusu yapması gerekiyor. Emekli maaşı almış olduğunuz bankalar üzerinden yapacağınız bu başvuru sonrasında 5 dakika olmadan sonuç size verilecek ve onay alıp almadığınız belli olacak. Emekli maaşı alan kişiler için yapılan Bu kampanyada daha önce bankadan kredi kullanmamış kişiler yüksek limitli kredi başvurusunu da internet bankacılığı üzerinden yapabilecek.

Özel bankalardan 3000 TL ödeme verilecek

Kampanyalı ilk başlatan bankalar kamu bankaları olsa da bazı özel bankalarda kendi bankası'ndan emekli maaşı alan kişilere bin TL ile 10.000 TL arasında nakit avans limiti veriyor. Garanti Bankası İş Bankası Denizbank Akbank ve Yapı Kredi Bankası gibi bankalardan emekli maaşı alıyorsanız bankaların mobil uygulamasına girerek buradan artı para başvurusu yapabilirsiniz. Bu bankalar emekli olan kişilere Emekli promosyonu emekliye kredi kartı emekliye taşıt kredisi ve emekliye konut kredisi gibi kampanyalar yaparken ayrıca 200 bin TL'ye kadar da ihtiyaç kredisi kampanyası yapmaktadır. Tüm bu kampanyalara katılmak istiyorsanız emekli maaşınızı almış olduğunuz banka şubesine giderek faiz oranlarını ve başvuru şartlarını öğrenebilirsiniz.