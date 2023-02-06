Son dakika: Seçim öncesi asgari ücrete ara zam müjdesi! 14 Mayıs öncesi milyonlar yaşadı!

Son dakika: 14 Mayıs öncesi milyonlar yaşadı! Seçim öncesi asgari ücrete ara zam müjdesi!

2023 yılı net asgari ücret Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 8506 TL olarak duyurulurken vatandaşlar asgari ücrete ara zam beklentisi içinde. Bildiğimiz gibi 2023 seçim tarihi 14 Mayıs olarak belirlenmişti. Ankara kuruluşlarında dolanan iddialara göre komisyon seçim öncesi gerekli çalışmalara başladı. Bu sebeple iktidar partisinin seçim öncesi ikinci bir asgari ücret zammı yapması gündeme geliyor.

Bildiğimiz gibi 2023 yılı için asgari ücret brüt 10.008 TL, net olarak ise 8.506 TL olarak belirlenmişti. Böylece asgari ücret %54,66 oranında zamlanmış oldu. 24 Mayıs seçimlerinin yaklaşmasıyla iktidar tarafından ara zam ile ilgili sesler yükseldi.

Öncesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerekirse ara dönemde zam yapmaktan geri durmayız.” ifadelerini kullanmıştı. Asgari ücret 2023 ara zammı konusuyla ilgili bir diğer açıklama ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’den geldi.

Bilgin, A Haber’de katıldığı bir programda konuyla ilgili: “Asgari ücreti 455-460 dolar arasına çıkardık. Bir zam beklemiyorum. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi olağanüstü bir durum olursa düşünülebilir. Fakat bunun tam tersi yaşanıyor. Enflasyon düşüyor. Düşmeye devam edecek. Merkez Bankası’nın da açıkladığı ön görü rakamları bu yönde.” ifadelerini paylaştı.

2022 yılında asgari ücrete iki kez zam yapılmış olması beklentileri yükseltse de henüz iktidar tarafından kesinleşmiş bir açıklama yok. Asgari ücret zam yapılması halinde Nisan-Temmuz aralığı tarihinin seçileceği öngörülüyor. İktidar partisinin oy oranlarının durumuna göre asgari ücrete ara zam yapması bekleniyor.

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