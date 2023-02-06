12 ay vadeli 10.000 TL kredi veren bankalar! Muhteşem faiz indirimi geldi! ING, QNB, TEB...

ING, QNB, TEB... 12 ay vadeli 10.000 TL kredi veren bankalar! Muhteşem faiz indirimi geldi! Bankalar tüketicilerin kredi notunu hesaplayarak ihtiyaç kredilerini araştırıyor. Kişiler gelir durumuna göre bankalar kredi desteği veriyor. Risk açısından incelendiği zaman kredi notu 1700-1900 arasında olanlar kolay bir şekilde krediden yararlanabiliyor. Kredi notu düştükçe ihtiyaç kredisinin onaylanma şansı da düşmeye başlıyor. 0-699 arası puanına sahip kişiler kredi alması en zor grup olarak değerlendirilir.

12 Ay Vadeli 10.000 TL Kredi Veren Bankalar

10.000 TL ihtiyaç kredisini 12 ay vadeli sunan birçok banka bulunuyor. Merkez Bankası tarafından belirlenen alt ve üst faiz sınırları oranında faiz imkanları sunulur. Bankalara göre faizler değişebilir. Bankalarla iletişime geçerek krediden yararlanabilirsiniz. 10.000 TL kredi 12 ay vadeli ihtiyaç kredisi veren bankalar;

· ING Bankası

· QNB Finansbank

· Türkiye İş Bankası

· Garanti BBVA

· TEB

· DenizBank

· Yapı Kredi

12 Ay Vadeli 10.000 TL İhtiyaç Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

10.000 TL kredi 12 ay vadeli ihtiyaç kredi başvurusu yapmak için internet bankacılığını kullanabilirsiniz. Bankalara başvuru yaparak ihtiyacınız olan kredileri kolayca alabilirsiniz. Şubeye gitmeye gerek kalmadan kredi paketlerinden hemen yararlanabilirsiniz. 10.000 TL kredi 12 ay vadeli olarak sizlere sunuluyor. Her bankanın tüketicilere sunduğu maliyet oranları farklılık gösterir. Düşük kredi oranlarıyla sizde ihtiyaç kredilerinden kolayca yararlanabilirsiniz.

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