Son Dakika: Resmi Gazetede Duyuruldu! Emekliye 7499 TL Ödeme Haberi Geldi

Emekli olan vatandaşlara devlet bankaları tarafından 7499 TL ödeme yapılacak. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar için başlatılan bu kampanyada nakit kullanacak olan kişilere 36 ay vadeye kadar verilecek olan bu ihtiyaç kredisi birlikte isteyen vatandaşlar, kredili mevduat hesabı olarak 12 ay vadeli geri ödemeli taksitli nakit avans kullanabilecektir. Emekli maaşınızı bu bankalar üzerinden almanız durumunda sizlere ödenecek olan bu para ihtiyaç kredisi olarak alınacak ise banka şartlarına uygun olmanız gerekiyor. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başlatılan emekli maaşı kampanyasında, başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere ilk taksit ödemesinde 90 gün erteleme yapma imkanı sunulmaktadır.

Ziraat Bankası Vakıfbank Halkbank'tan emekli olan vatandaşlara 7499 TL ödeme nasıl yapılır?

Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden başvurularını gerçekleştirerek nakit kredi kullanacak olan vatandaşlara 7499 TL ödeme yapılmaktadır. Başvuru yapacak olan kişiler, ilk taksit ödemelerinde 90 gün ertelemeli olarak alacakları bu ihtiyaç kredilerinde daha önce ihtiyaç kredisi alsalar bile onay alacak ve bu Ramazan Bayramı için ve Ramazan Bayramı sonrasındaki ihtiyaçlarını karşılayabileceklerdir.

Devlet destekli olarak başvurularını gerçekleştirecek olan kişilere banka 7499 TL kredili mevduat hesabı imkanı da sunmaktadır. Ziraat Bankası Vakıfbank ve Halkbank üzerinden emekli maaş alan vatandaşlar, bu banka üzerinden yapmış oldukları kredi başvurusu varsa ve kredi kullandılar ise artık para olarak Kredili Mevduat Hesabı başvurusu yapabilmektedirler. Başvurunuzu gerçekleştirdikten sonra hesabınıza yatacak olan bu para hemen işleme geçecek ve kullanıma açılacaktır.

Verilen nakit destek kampanyasına katılmak için ve başvuruda bulunmak için bankanın resmi internet sitesi üzerinden kredi başvuru formunu doldurabilir, bankanın mobil uygulaması üzerinden istediğiniz zaman başvuru yapabilir veya size yakın olan banka şubesine giderek kimliğiniz de işlem yapabilirsiniz.