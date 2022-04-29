100.000 TL nakit için duyuru yapan Vakıfbank, sadece o kişilere hemen ödeme vereceğini açıkladı

Kamu Bankası o meslek grubuna özel ek ödenek ayırdı, müracaat eden herkese şartsız kefilsiz anında 100.000 TL verilecek! Ülkemizin en büyük kamu bankaları arasında yer alan Vakıfbank, her dönemde olduğu gibi bu dönem içerisinde de farklı meslek gruplarının özel gereksinimlerini özel çözümler üretmeye devam ediyor. Özellikle de pandemi dönemi içerisinde sağlık krizine eşlik eden finansal krizler karşısında vatandaşlara destek olmakta ısrar eden en büyük bankaların başında Vakıfbank, şimdi ise avukatlık mesleğini icra eden vatandaşları unutmadı ve onlara özel bir kredi kampanyası düzenledi. İşte Vakıfbank tarafından avukatlara özel kredi kampanyasının detayları ve çok daha fazlası haberimizde...

Avukatlar için avantajlı kredi kampanyası Vakıfbank'ta

Vakıfbank, günümüzde farklı meslek gruplarının değişiklik gösteren ihtiyaçlarına göre şekillendirilmiş sektörü kredi kampanyaları ile dikkat çekiyor. Avukatlar açısından 36 aylık vade seçeneği şeklinde sunulan kredi avantajından faydalanılması açısından iki farklı şekilde bu Kredi sunulmaktadır. Bu farklar ise sektörde tecrübeli olan avukatlar ve yeni mezun olan avukatlar biçiminde bir kıdem farkından meydana gelmektedir.

Vakıfbank avukatları Özel 125 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası detayları neler?

Avukatların herhangi bir ihtiyaçları meydana geldiğinde Vakıfbank üzerinde mi kendileri açısından oluşturulan özel kredi kampanyasından faydalanmayı istemeleri halinde 125 bin TL'ye Varan kredi desteği kendilerine sunulacak ve böylece aylık yüze 1.79 kredi faiz oranı uygulanacak.