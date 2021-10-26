Son Dakika: PTT üzerinden anında nakit imkanı başladı, Başvuru yapanlar düşük faizli kredi kullanacaklar

PTT üzerinden 80 bin TL'ye kadar kredi kullanabileceksiniz. PTT üzerinden yapılan kampanya ile birlikte 80 bin TL'ye kadar kredi kullanmak isteyen kişilere anında onay verileceği duyuruldu. PTT İhtiyaç Kredisi olarak verilecek olan bu kampanyalarda 80 bin TL'ye kadar onay almak isteyen kişilere PTT gişelerinden işlem yapılacak. Özellikle PTT üzerinden emekli maaşı alan kişilere 80 bin TL'ye kadar kredi verileceği duyuruldu. Emekli olan kişiler 80.000 TL kadar kredi kullanmak istiyorlarsa PTT şubelerine giderek sadece kimliklerini verebilir ve aktif banka aracılığı ile emekli kredisi kullanabilir.

Emekli haricinde sigortalı olarak çalışan kişilerde PTT üzerinden kredi kullanabiliyorlar. Daha önceki aylarda sadece emekli olan kişilere verilen aktif bank ihtiyaç kredisi kampanyası şimdilerde ise PTT üzerinden tüm vatandaşlara verilmektedir. Banka kredi notunuz düşük olsa bile onay olabileceğimiz bu ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler başvuru yaptıktan 5 dakika içerisinde hemen sonuç alabilecektir.

Kredi başvurusu nasıl yapılacak?

PTT üzerinden yapılan Kredi kampanyasına başvuru yapmak isteyen kişiler kredi başvurusu yapmak için PTT gişelerine giderek buradan kredi başvuru formu isteyebilir. Aktif bank kredi başvuru formunu doldurarak işlem yapılacak olan kişiler PTT gişelerinden hemen sonuçlarını da öğrenebilir. PTT üzerinden kredi onayı aldıysanız 80 bin TL'ye kadar değerlendirme yapılacak ve bu değerlendirme sonrasında 36 ay vadeye kadar işlem yapılacaktır. PTT ihtiyaç kredisi kampanyasına katılacak olan kişiler, 3 ay ertelemeli ve toplamda 36 ay vadeli kredilerine alabilmeleri için onay almaları gerekmektedir.

PTT şubelerine gitmeden de başvuru yapılıyor

Başvuru yapmak isteyen kişiler PTT şubelerine gitmeden de işlem yapabiliyorlar. PTT şubelerine gitmeden işlem yapmak isteyen kişiler aktif bank'ın uzaktan kredi başvuru yöntemleri ile sonucu öğrenebilir. Cep telefonunuzun mesaj kısmına girerek ücretli bir mesaj atarak hemen ne kadar kredi onayı alacağınızı görebilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak isteyen kişiler 40 bin TL'ye kadar değerlendirmeye girecektir. Özellik ve Kredi notu düşük olan kişilerde Bu banka üzerinden düşük faiz oranları ile kredi kullanabilirler.

Cep telefonunuzdan mesaj atarak kredi başvurusu yapmak istiyorsanız Kredi yazılı boşluk bırakın ve kimlik numaranızı yazarak 3050 numarasına gönderin. 5 ile 10 dakika arasında Kredi sonucu mesaj atılan cep telefonuna gelecek ve onaylı olması durumunda kredinizi nasıl kullanmamız gerektiği hakkında bilgileri genel müdürlük sizleri arayarak söyleyecektir.