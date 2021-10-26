Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi! Emeklilere ve Çalışanlara Ödenecek Limitler Belli Oldu…

Cumhurbaşkanı Erdoğan ödenmesini istediği, emekli ve çalışanlara ödenecek tutarlarda limitler belli oldu. Son dakikada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onay verilen ödemeler hafta için ödenmeye başlanacak. Kamu bankaları tarafından verilecek olan kredilerde tüm detaylar belli oldu.

Kullanılacak olan kredilerde tutar 50.000 TL ye kadar çıkmaktadır. 36 ay vadeli olarak verilecek olan 50.000 TL lik krediyi kullanmak isteyen vatandaşlar 24 ay vadeli kredi için kamu bankalarında işlem yapabilecek. Kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank’a başvuru yapacak olan kişiler kredi onayı alarak borç kredisini kullanabilecek.

Kamu bankaları tarafından devlet destekli kredilerde düşük faiz oranları ile 100.000 TL ye kadar onay verilebilecek. Kamu bankalarından alınacak olan bu krediler sadece borç kapatma kredisi olarak kullanılabilecek.

Diğer bankalara olan kredi borcunu kapatmak amacı ile borç kapatma kredisi kullanmayı tercih edenler tüm bankalardaki kredi borçlarını ve kredi kartı borçlarını kapatmak için bu krediye başvuru yapabilirler. Yüksek limitli olan ipotekli krediler, taşıt kredisi ve konut kredisi için borç kapatma kredisinin kullanılması uygun görülmüyor.

Kamu Bankalarının Uygulamaya Koyduğu Kampanyalardaki Detaylar Nelerdir?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan krediyi kullanmak isteyen vatandaşlar, devlet destekli ve Ziraat Bankası, Halkbank ile Vakıfbank üzerinden verilen kredilere başvuru yapmaları için gerekli şartları sağlamaları gerekir. Kamu bankaları üzerinden verilecek olan borç kapatma kredisi sadece güncel olan banka borçlarının kapatılmasında kullanılabilecek. Kamu Bankaları olan Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Halkbank üzerinden kredi kullanılacak olan kişilerden emekli olanlar için, emekli maaşlarını kamu bankalarından birine taşımalar gerekir. Kredi kullanımı için alınacak olan maaşların bu bankalardan birinde olması şartı ile kredi onayı alınabilir.

Kamu bankaları üzerinden kredi başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, sigortalı olarak herhangi bir işte çalışıyor iseler en az 1 yıllık sigorta primlerinin yatırılmış olması şarttır. Belirtilen şartları sağlayan vatandaşlar kredi başvurusu yaptıklarında her hangi bir sorun ile karşılaşmayacaktır.