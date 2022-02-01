Son Dakika: PTT Emeklilere PTT’den 50.000 TL Ödeme…

Önceki yıl ekonomik anlamda ortaya çıkan dalgalanmaların ardından zor günler geçiren emekliler için, yeni yılda sevindiren haber geldi. Yeni yıl müjdesi olarak verilen haberde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni dönemde emekli maaşlarına zam yapılacağını duyurdu.

Ekonomik dalgalanmaların yaşandığı, vatandaşların ekonomik anlamda çok zor günler geçirdiği zamanlar artık geride kaldı. Yeni yıl itibari ile zor günler geçiren emeklilere sevindirici ilk haber Cumhurbaşkanı tarafından geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni dönem için emekli maaşlarına zam yaptı.

Yılın sevindiren ikinci haberi ise PTT kurumundan geldi. PTT her emekli vatandaşa 50 bin TL tutarında nakit yardım yapacağını basına yansıttı. PTT ‘den emekli olanlara kredi müjdesi çıktı.

PTT'den Emeklilere Kredi müjdesi!

Düşük alım gücü ile zor günler geçiren emekli vatandaşlar, nakit sorunlarını çözmek için bankalardan kredi alarak veya kredi kartı kullanarak çözmeye çalıştılar. 2022 yılına borçlu giren emekliler için PTT kurumu imdada yetişti. Yeni dönemde borçlarını kapatamayanlar alternatif arayışlar içine girdi. Bu noktada ön plana çıkan PTT, emekliler sevindirecek haberi paylaştı. Yeni dönem borçlarını kapatarak ekonomik anlamda rahat etmek isteyenlere 50 bin TL borç kapatma imkânı sunuluyor.

Emekli Kredisi olarak 80 Bin TL İmkânı

Emekliler için geliştirilen kredi kampanyası basına tanıtılırken, 50 bin TL borç kapatma kredisine ek olarak nakit sıkıntısında olan emekli vatandaşlar için ikinci bir kredi imkânı sunacağını duyurdu. Yeni dönemde nakit sıkıntısını gidermek isteyenlere PTT tarafından 80 bin TL tutarında ikinci bir kredi verileceği duyuruldu. PTT tarafından sunulan hizmet karşılığında 2,39 oranında faiz uygulanacağı belirtildi.

Krediye Başvuru Nasıl Yapılır?

Kredilerden Yararlanacaklar

Emeklilerin PTT tarafından uygulamaya koyduğu kredi imkanlarından faydalanabilmesi için gerekli olan koşulların karşılaması gerekir. Koşul olarak ön plana çıkan emekli maaşıdır. Kişi emekli maaşını PTT üzerinden alması koşulu ile faydalanabilecek. Bu şartı sağlayan her emekli vatandaş kredi imkanından faydalanabilecek.

PTT tarafından uygulamaya koyulan krediye başvuru yapmak isteyenler, taleplerini SMS yolu ile ya da kurumun internet sitesinden ya da en yakın PTT şubelerinden yapabilecek.