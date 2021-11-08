Son Dakika Önemli: Cumhurbaşkanından Müjde! Emekli Maaşları Yükseliyor…

Emekli maaşları merakla bekleniyor. Cumhurbaşkanından gelen müjde ile emekli maaşları yükseliyor. Ülkemizde bahşiş verilmek gelenek halini almıştır. Lokanta ve benzeri yerlerde çalışan garsonlara ya da hizmet sektöründe çalışanlara yaptıkları iş karşılığında bahşiş verilir. Bu gelenek uzun yıllardır devam eden gelenekler arasında yer alır.

Emekli maaşları ile ilgili detaylarda ön plana çıkan durum maaşların yükselmesidir. Geleneksel hale gelen bahşiş genellikle lokanta ve benzeri yerlerde garsonlara ya da hizmet sunan kişilere yaptıkları hizmetten dolayı verilir. Uzun yıllardır bu gelenek devam eder. Bahşişler ücret olarak gösterildiklerinde emeklilik maaşlarına olumlu etki sağlar.

Bahşişlerin Emekli Maaşına Ektisi

Elde edilen bahşişler gelir olarak bildirildiğinde ve verilen bu paralar üzerinden prim kesilmesi halinde emeklilik maaşında artış sağlar. Daha yüksek tutardan ödenen primler ileride el edilecek emekli maaşında olumlu etki sağlar. İster adisyona ister se elde verilen bahşiş olsun, tutar direk olarak garsonda kalıyor ise bu durum temel ücretten sayılır. Vergiye tabi olur. Çalışırken alınan yüksek vergiler ve ödenen yüksek primler emeklilikte yüksek maaş almasına imkân sağlıyor.

Tanınan bu fırsattan faydalanmak ve emeklilikte yüksek maaş alabilmek için çalışırken fazla vergi ödemek gerekir. Türkiye’de çalışan her kişi belli bir vergi dilimi üzerinden vergilendirilir. Kazanan para arttıkça vergi diliminde de üst dilimlere geçilir. Yükselen vergi dilimi ile ödenen vergi miktarı da artar. Bu nedenle başkalarından alınmış bahşişler kazanç olarak sayıldığında vergi dilimi yükselir. Bunun sonucu olarak alın vergi tutarı artar.

Verin Her Bahşiş Kapsama Dâhil Olmayabilir

Garson veya hizmet gören kişilere verilen bahşişler her zaman bu kapsama dâhil olmayabilir. Bu durumda ödenen bahşişler diğer ücretler kapsamına girer. Alınan bahşişlerin temel ücret sayılabilmesi için konu hakkında uzman olan kişilerden bilgi edinmek gerekir. Şayet temel ücrete giriyor ise bunun ne şekilde bildirileceği ve ileriki zamanlarda emekli olunduğunda nasıl bir etki yapacağı uzman birisi ile görüşülmeli. Ödenen her bahşiş emekli maaşını artırmayabilir. Ödenen bahşişler emekli maaşını arttırırken vergi dilimini de yükseltme ve daha fazla vergi ödeme durumu oluşabilir.