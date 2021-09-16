Son Dakika: Öğrenciye 10.000 TL Verileceği Açıklandı, Şartlara Uygun Olanlar Alacaklar

Bankaların kredi kampanyalarından birisi de öğrencilere verilen kredilerdir. Öğrenci olup, bir sigortası olmayan ve para ihtiyacı olan kişiler, bankalardan kredi kartı alabildikleri gibi ayrıca kredi imkanından da faydalanacaklardır. Yalnız bu bankalardan kredi alınabilmesi için daha önceden bir kredi kartı kullanmış olmanız, kısacası banka sicilinizin iyi olması gerekmektedir. Öğrenci kredisi alacak olan kişiler, bu kredileri gelir belgesiz alacakları için banka bu tarz kişilere anında onay verebilmesi için kredi notunun uygun olması gerekmektedir. Eğer banka kredi skorunuz 1200 ve üzerindeyse, vereceğimiz bankalardan öğrenci olmanız durumunda 10 bin TL ve 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi kullanabilirsiniz.

Denizbank 10.000 TL Öğrenci Kredisi Nasıl Alınır? Başvuru Nasıl Yapılır?

Denizbank üzerinden 10 bin TL kredi başvurusu yapmak isteyenler, SMS veya internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabilirler. Başvuru yapacağınız zaman banka hemen sizlere onaylı olarak kredinizi kullandırır. Başvuru yapmak için bankanın sms servisini kullanmak istiyorsanız, cep telefonunuzdan mesaj atmalısınız. Bunun için kısa mesaj kısmından Kredim TC KİMLİK yazarak 3280’e göndermeniz yeterlidir. Banka bu şekilde sizlere kredi imkanı sağlayacaktır. 5 dakika içinde kredi sonucu cep telefonunuza gelir.

Onaylanan bir limit varsa, bu limiti en yakın banka şubesinden kimlikle kullanabilirsiniz. Eğer SMS ile kredi başvurusu yapamıyorsanız, Denizbank internet sitesine girerek, buradan başvuru formunu doldurup kredi için işlem yapabilirsiniz. Denizbank 10.000 TL kredilerde 36 ay vadeye kadar işlem yapmaktadır. Ayrıca kredi kullanacağınız zaman banka sizlere 3 ay ertelemeli olarak kredi imkanı da verecektir.

Akbank 10.000 TL Öğrenci Kredisi Nasıl Alınır? Online Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Akbank üzerinden 10 bin TL kredi başvurusu yapmak için online işlem yapabilirsiniz. Özellikle öğrenci olan kişiler, bu bankanın kredi kartını kullanıyorsa, bankanın internet bankacılığı olan Akbank Direkt uygulamasına girerek hemen 10 bin TL kredi başvurusu yapabilirsiniz. Bu kredi başvurusu online olarak yapıldığı gibi ayrıca, banka kredi başvurusu onaylanan müşterilerine de online olarak kredisini kullandıracaktır. Bu sebeple bankaya gitmeye gerek kalmadan 10 bin TL kredinizi kullanabilirsiniz. Akbank direkt kredisi haricinde banka şubelerinden işlem yapacaksanız, banka sizlere onay vermeyecektir. Çünkü şubelerden yapılan kredi başvurularında banka gelir belgesi isteyecektir. Gelir belgesi olmayan kişiler, onay alamazlar.

QNB Finansbank 10.000 TL Öğrenci Kredisi Başvurusu

QNB Finansbank üzerinden de TC kimlik numaranızı 5030’a göndererek başvuru yapabilirsiniz. QNB Finansbank bu şekilde yapılan başvurularda onay alan müşterilerine banka şubesinden kimlikle veya bankanın internet bankacılığı üzerinden online olarak kredi kullandırmaktadır. QNB Finansbank, 36 ay vadeye kadar uygun faiz oranları ile hemen işlem yapacaktır.